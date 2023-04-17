17 апреля 2023

В Челябинскую область вместе с теплом придут дожди. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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По прогнозам синоптиков, в регион 19 апреля придут небольшие дожди
По прогнозам синоптиков, в регион 19 апреля придут небольшие дожди Фото:

В Челябинскую область с 19 апреля вместе с теплом придут дожди. Температура воздуха будет прогреваться до 17 градусов тепла, сообщили URA.RU 18 апреля в региональном гидрометцентре.

«В области с 19 по 21 апреля ожидается теплая погода, столбик термометра будет подниматься до плюс 17 градусов. Ночная температура будет колебаться с минус четырех до плюс двух градусов. Все три дня днем ожидаются небольшие дожди. Дождливой будет и ночь с 19 на 20 апреля», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске в эти дни, с 19 по 21 апреля, существенных осадков не ожидается. Небольшие дожди могут пройти днем 20 и 21 апреля. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет прогреваться до 15 градусов тепла. Ночью столбик термометра может опуститься вплоть до минус трех градусов.

В области с 19 апреля будут идти небольшие дожди
В области с 19 апреля будут идти небольшие дожди
В Челябинск дожди придут 20 апреля
В Челябинск дожди придут 20 апреля

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В Челябинскую область с 19 апреля вместе с теплом придут дожди. Температура воздуха будет прогреваться до 17 градусов тепла, сообщили URA.RU 18 апреля в региональном гидрометцентре. «В области с 19 по 21 апреля ожидается теплая погода, столбик термометра будет подниматься до плюс 17 градусов. Ночная температура будет колебаться с минус четырех до плюс двух градусов. Все три дня днем ожидаются небольшие дожди. Дождливой будет и ночь с 19 на 20 апреля», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске в эти дни, с 19 по 21 апреля, существенных осадков не ожидается. Небольшие дожди могут пройти днем 20 и 21 апреля. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет прогреваться до 15 градусов тепла. Ночью столбик термометра может опуститься вплоть до минус трех градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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