17 апреля 2023
16 апреля 2023

Артюхов расскажет о достижениях и новых приоритетах ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов готовится к ежегодному докладу
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов готовится к ежегодному докладу Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов расскажет о достижениях Ямала за пять лет и обозначит новые приоритеты развития региона. Об основных темах ежегодного доклада Артюхова сообщает телеграм-канал «Пул 89».

«Что поменялось в округе за пять лет? Какие планы на будущее? И какие новые приоритеты появляются перед региональным руководством — все-все скоро узнаем, так сказать, от первоисточника», — говорится в сообщении.

Так же сообщается, что трансляция доклада будет вестись на личной странице Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». Выступление начнется 20 апреля в 13:00. Ранее URA.RU сообщало, что изначально дата отчета была намечена на март 2023 года, однако ее пришлось сдвинуть из-за большого количества необходимой к подготовке информации.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов расскажет о достижениях Ямала за пять лет и обозначит новые приоритеты развития региона. Об основных темах ежегодного доклада Артюхова сообщает телеграм-канал «Пул 89». «Что поменялось в округе за пять лет? Какие планы на будущее? И какие новые приоритеты появляются перед региональным руководством — все-все скоро узнаем, так сказать, от первоисточника», — говорится в сообщении. Так же сообщается, что трансляция доклада будет вестись на личной странице Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». Выступление начнется 20 апреля в 13:00. Ранее URA.RU сообщало, что изначально дата отчета была намечена на март 2023 года, однако ее пришлось сдвинуть из-за большого количества необходимой к подготовке информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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