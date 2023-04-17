Артюхов расскажет о достижениях и новых приоритетах ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов готовится к ежегодному докладу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов расскажет о достижениях Ямала за пять лет и обозначит новые приоритеты развития региона. Об основных темах ежегодного доклада Артюхова сообщает телеграм-канал «Пул 89».

«Что поменялось в округе за пять лет? Какие планы на будущее? И какие новые приоритеты появляются перед региональным руководством — все-все скоро узнаем, так сказать, от первоисточника», — говорится в сообщении.

Так же сообщается, что трансляция доклада будет вестись на личной странице Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». Выступление начнется 20 апреля в 13:00. Ранее URA.RU сообщало, что изначально дата отчета была намечена на март 2023 года, однако ее пришлось сдвинуть из-за большого количества необходимой к подготовке информации.