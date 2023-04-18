В ходе драки злоумышленник достал нож
В одном из продуктовых магазинов Копейска, городе-спутнике Челябинска, пьяный посетитель устроил поножовщину. Как сообщили в официальной группе охранной организации в социальных сетях, пострадавшему была оказана медицинская помощь.
«В продуктовом магазине на улице Славы в Копейске подрались посетители. Нетрезвый зачинщик нанес ножевые ранения оппоненту, а в торговом зале был устроен настоящий погром», — сообщили в группе охранной организации «ВАРЯГ» в соцсети «ВКонтакте».
Там отметили, что бойцы группы быстрого реагирования задержали злоумышленника. Пострадавшим занялась бригада медиков.
Дебошира задержали сотрудники охранной организации
В ходе драки разнесли магазин
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