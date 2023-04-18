В магазине Копейска пьяный посетитель устроили поножовщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе драки злоумышленник достал нож
В ходе драки злоумышленник достал нож Фото:

В одном из продуктовых магазинов Копейска, городе-спутнике Челябинска, пьяный посетитель устроил поножовщину. Как сообщили в официальной группе охранной организации в социальных сетях, пострадавшему была оказана медицинская помощь.

«В продуктовом магазине на улице Славы в Копейске подрались посетители. Нетрезвый зачинщик нанес ножевые ранения оппоненту, а в торговом зале был устроен настоящий погром», — сообщили в группе охранной организации «ВАРЯГ» в соцсети «ВКонтакте».

Там отметили, что бойцы группы быстрого реагирования задержали злоумышленника. Пострадавшим занялась бригада медиков.

Дебошира задержали сотрудники охранной организации
Дебошира задержали сотрудники охранной организации
Фото:
В ходе драки разнесли магазин
В ходе драки разнесли магазин
Фото:

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В одном из продуктовых магазинов Копейска, городе-спутнике Челябинска, пьяный посетитель устроил поножовщину. Как сообщили в официальной группе охранной организации в социальных сетях, пострадавшему была оказана медицинская помощь. «В продуктовом магазине на улице Славы в Копейске подрались посетители. Нетрезвый зачинщик нанес ножевые ранения оппоненту, а в торговом зале был устроен настоящий погром», — сообщили в группе охранной организации «ВАРЯГ» в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что бойцы группы быстрого реагирования задержали злоумышленника. Пострадавшим занялась бригада медиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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