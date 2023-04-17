Курганец восемь раз выстрелил в охранника кафе

Житель Катайска (Курганская область) восемь раз выстрелил из травматического пистолета в охранника кафе. Мужчину будут судить за покушение на убийство. Информация опубликована на официальном сайте СУ СК России по Курганской области.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего ранее судимого жителя Катайска. Его обвиняют в покушении на убийство своего знакомого — охранника кафе. <…> Находясь около помещения развлекательного заведения, обвиняемый не менее восьми раз выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета», — говорится в сообщении ведомства. Очевидцы оказали потерпевшему помощь, его доставили в больницу.
Нападавший с места происшествия скрылся. Его задержали в соседнем регионе и заключили под стражу. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд.
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