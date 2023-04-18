Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal

Американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого задержали в Екатеринбурге 30 марта по обвинению в шпионаже, оставили в СИЗО. Решение о его аресте признали законным.
«Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — передает слова судьи журналист РИА Новости. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности рассматриваемого дела.
Журналиста Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. По данным спецслужбы, Гершкович пытался добыть информацию, представляющую государственную тайну. После задержания Гершковича доставили в Москву, где в суде его арестовали. 18 апреля свердловские силовики пришли к пиарщику из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову, который встречался с американцев накануне его ареста.
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