Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal

18 апреля 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Арест Гершковича признали законным Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого задержали в Екатеринбурге 30 марта по обвинению в шпионаже, оставили в СИЗО. Решение о его аресте признали законным. «Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — передает слова судьи журналист РИА Новости. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности рассматриваемого дела. Журналиста Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. По данным спецслужбы, Гершкович пытался добыть информацию, представляющую государственную тайну. После задержания Гершковича доставили в Москву, где в суде его арестовали. 18 апреля свердловские силовики пришли к пиарщику из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову, который встречался с американцев накануне его ареста.

Американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого задержали в Екатеринбурге 30 марта по обвинению в шпионаже, оставили в СИЗО. Решение о его аресте признали законным. «Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — передает слова судьи журналист РИА Новости. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности рассматриваемого дела. Журналиста Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. По данным спецслужбы, Гершкович пытался добыть информацию, представляющую государственную тайну. После задержания Гершковича доставили в Москву, где в суде его арестовали. 18 апреля свердловские силовики пришли к пиарщику из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову, который встречался с американцев накануне его ареста.