Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal

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Арест Гершковича признали законным
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В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого задержали в Екатеринбурге 30 марта по обвинению в шпионаже, оставили в СИЗО. Решение о его аресте признали законным.

«Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — передает слова судьи журналист РИА Новости. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности рассматриваемого дела.

Журналиста Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. По данным спецслужбы, Гершкович пытался добыть информацию, представляющую государственную тайну. После задержания Гершковича доставили в Москву, где в суде его арестовали. 18 апреля свердловские силовики пришли к пиарщику из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову, который встречался с американцев накануне его ареста.

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Американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого задержали в Екатеринбурге 30 марта по обвинению в шпионаже, оставили в СИЗО. Решение о его аресте признали законным. «Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — передает слова судьи журналист РИА Новости. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности рассматриваемого дела. Журналиста Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. По данным спецслужбы, Гершкович пытался добыть информацию, представляющую государственную тайну. После задержания Гершковича доставили в Москву, где в суде его арестовали. 18 апреля свердловские силовики пришли к пиарщику из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову, который встречался с американцев накануне его ареста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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