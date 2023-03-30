Суд арестовал журналиста The Wall Street Journal

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Журналист арестован по делу о шпионаже Фото:
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В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Лефортовский суд арестовал ранее задержанного в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Лефортовский суд арестовал журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже, сообщили нам в правоохранительных органах. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей», — передает telegram-канал агентства.

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Лефортовский суд арестовал ранее задержанного в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. «Лефортовский суд арестовал журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже, сообщили нам в правоохранительных органах. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей», — передает telegram-канал агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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