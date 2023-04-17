17 апреля 2023

Силовики нагрянули к свердловскому пиарщику из-за дела о шпионаже на УВЗ

Свердловские силовики приехали к Ширшикову, говорившему с журналистом WSJ Гершковичем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики приехали в квартиру к Ширшикову
Силовики приехали в квартиру к Ширшикову Фото:

Свердловские силовики пришли к пиарщику из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову, который устраивал провокации после задержания журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича (подозревается в шпионаже на «Уралвагонзаводе»). Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сегодня утром сотрудники пришли к Ширшикову. Его проверят после провокационных публикаций о задержании Гершковича», — сообщил собеседник агентства.

Пиарщик признавался, что давал журналисту интервью. Официальных комментариев от представителей силовых структур на момент публикации не поступало. URA.RU не удалось дозвониться до Ширшикова — его телефон оказался недоступен.

Гершкович перестал выходить на связь после приезда в Свердловскую область, где, по версии следствия, собирал секретные сведения о деятельности местных оборонных предприятий — в том числе «Уралвагонзавода». Журналиста заподозрили в шпионаже и отправили в СИЗО. Дело рассматривается судом в закрытом режиме.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские силовики пришли к пиарщику из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову, который устраивал провокации после задержания журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича (подозревается в шпионаже на «Уралвагонзаводе»). Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Сегодня утром сотрудники пришли к Ширшикову. Его проверят после провокационных публикаций о задержании Гершковича», — сообщил собеседник агентства. Пиарщик признавался, что давал журналисту интервью. Официальных комментариев от представителей силовых структур на момент публикации не поступало. URA.RU не удалось дозвониться до Ширшикова — его телефон оказался недоступен. Гершкович перестал выходить на связь после приезда в Свердловскую область, где, по версии следствия, собирал секретные сведения о деятельности местных оборонных предприятий — в том числе «Уралвагонзавода». Журналиста заподозрили в шпионаже и отправили в СИЗО. Дело рассматривается судом в закрытом режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...