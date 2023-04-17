Силовики нагрянули к свердловскому пиарщику из-за дела о шпионаже на УВЗ

Свердловские силовики пришли к пиарщику из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову, который устраивал провокации после задержания журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича (подозревается в шпионаже на «Уралвагонзаводе»). Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Сегодня утром сотрудники пришли к Ширшикову. Его проверят после провокационных публикаций о задержании Гершковича», — сообщил собеседник агентства.
Пиарщик признавался, что давал журналисту интервью. Официальных комментариев от представителей силовых структур на момент публикации не поступало. URA.RU не удалось дозвониться до Ширшикова — его телефон оказался недоступен.
Гершкович перестал выходить на связь после приезда в Свердловскую область, где, по версии следствия, собирал секретные сведения о деятельности местных оборонных предприятий — в том числе «Уралвагонзавода». Журналиста заподозрили в шпионаже и отправили в СИЗО. Дело рассматривается судом в закрытом режиме.
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