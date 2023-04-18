Около пермской деревни нашли незаконную свалку больше футбольного поля

18 апреля 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Очистить территорию прокуратура заставляет чиновников через суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Несанкционированную свалку отходов обнаружили сотрудники прокуратуры около деревни Нижний Тесяк в Пермском крае. Ее площадь превысила размеры футбольного поля, составив 11 тысяч квадратных метров. Прокуратура Октябрьского района при обследовании территории городского округа выявила несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов. В частности, отходы 4-5 класса опасности располагались стихийно на землях около д. Нижний Тесяк, на площади не менее 11 тыс. кв.м», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Местные чиновники ликвидировать свалку не собирались. Поэтому прокуратура направила иск в суд Октябрьского района с требованием очистить территорию от мусора.

Несанкционированную свалку отходов обнаружили сотрудники прокуратуры около деревни Нижний Тесяк в Пермском крае. Ее площадь превысила размеры футбольного поля, составив 11 тысяч квадратных метров. Прокуратура Октябрьского района при обследовании территории городского округа выявила несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов. В частности, отходы 4-5 класса опасности располагались стихийно на землях около д. Нижний Тесяк, на площади не менее 11 тыс. кв.м», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Местные чиновники ликвидировать свалку не собирались. Поэтому прокуратура направила иск в суд Октябрьского района с требованием очистить территорию от мусора.