Около пермской деревни нашли незаконную свалку больше футбольного поля

Несанкционированную свалку отходов обнаружили сотрудники прокуратуры около деревни Нижний Тесяк в Пермском крае. Ее площадь превысила размеры футбольного поля, составив 11 тысяч квадратных метров.
Прокуратура Октябрьского района при обследовании территории городского округа выявила несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов. В частности, отходы 4-5 класса опасности располагались стихийно на землях около д. Нижний Тесяк, на площади не менее 11 тыс. кв.м», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
Местные чиновники ликвидировать свалку не собирались. Поэтому прокуратура направила иск в суд Октябрьского района с требованием очистить территорию от мусора.
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