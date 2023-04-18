Около пермской деревни нашли незаконную свалку больше футбольного поля

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Очистить территорию прокуратура заставляет чиновников через суд
Очистить территорию прокуратура заставляет чиновников через суд Фото:

Несанкционированную свалку отходов обнаружили сотрудники прокуратуры около деревни Нижний Тесяк в Пермском крае. Ее площадь превысила размеры футбольного поля, составив 11 тысяч квадратных метров.

Прокуратура Октябрьского района при обследовании территории городского округа выявила несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов. В частности, отходы 4-5 класса опасности располагались стихийно на землях около д. Нижний Тесяк, на площади не менее 11 тыс. кв.м», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Местные чиновники ликвидировать свалку не собирались. Поэтому прокуратура направила иск в суд Октябрьского района с требованием очистить территорию от мусора.

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Несанкционированную свалку отходов обнаружили сотрудники прокуратуры около деревни Нижний Тесяк в Пермском крае. Ее площадь превысила размеры футбольного поля, составив 11 тысяч квадратных метров. Прокуратура Октябрьского района при обследовании территории городского округа выявила несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов. В частности, отходы 4-5 класса опасности располагались стихийно на землях около д. Нижний Тесяк, на площади не менее 11 тыс. кв.м», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Местные чиновники ликвидировать свалку не собирались. Поэтому прокуратура направила иск в суд Октябрьского района с требованием очистить территорию от мусора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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