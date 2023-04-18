В Екатеринбурге на четверть рухнула стоимость аренды загородной недвижимости

18 апреля 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

За 12 дней в Екатеринбурге упала арендная ставка загородных объектов на девять тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Средняя стоимость аренды загородного жилья в Екатеринбурге упала на 25,61%. Это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate. В период с 23 марта по 6 апреля 2023 года стоимость арендной ставки дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках упала с 43,5 тысяч до 34,5 тысяч рублей (-25,61%). Несмотря на это, выросла средняя цена загородного объекта на 0,31% до 722 тысяч рублей. Также аналитики отмечают, что в данный срок курс доллара вырос с 76,9 рублей до 79,4 рублей. За тот же период времени в Екатеринбурге подешевели земельные участки. Теперь 100 квадратных метров земли оценивают в 228,4 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что с 3 по 23 марта 2023 года средняя стоимость загородного жилья в Екатеринбурге упала на один миллион рублей. За целый год цена на подобное жилье снизилась на 1,2 млн рублей.

Средняя стоимость аренды загородного жилья в Екатеринбурге упала на 25,61%. Это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate. В период с 23 марта по 6 апреля 2023 года стоимость арендной ставки дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках упала с 43,5 тысяч до 34,5 тысяч рублей (-25,61%). Несмотря на это, выросла средняя цена загородного объекта на 0,31% до 722 тысяч рублей. Также аналитики отмечают, что в данный срок курс доллара вырос с 76,9 рублей до 79,4 рублей. За тот же период времени в Екатеринбурге подешевели земельные участки. Теперь 100 квадратных метров земли оценивают в 228,4 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что с 3 по 23 марта 2023 года средняя стоимость загородного жилья в Екатеринбурге упала на один миллион рублей. За целый год цена на подобное жилье снизилась на 1,2 млн рублей.