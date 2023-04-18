В Екатеринбурге на четверть рухнула стоимость аренды загородной недвижимости

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За 12 дней в Екатеринбурге упала арендная ставка загородных объектов на девять тысяч рублей
За 12 дней в Екатеринбурге упала арендная ставка загородных объектов на девять тысяч рублей Фото:

Средняя стоимость аренды загородного жилья в Екатеринбурге упала на 25,61%. Это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate.

В период с 23 марта по 6 апреля 2023 года стоимость арендной ставки дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках упала с 43,5 тысяч до 34,5 тысяч рублей (-25,61%). Несмотря на это, выросла средняя цена загородного объекта на 0,31% до 722 тысяч рублей. Также аналитики отмечают, что в данный срок курс доллара вырос с 76,9 рублей до 79,4 рублей.

За тот же период времени в Екатеринбурге подешевели земельные участки. Теперь 100 квадратных метров земли оценивают в 228,4 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что с 3 по 23 марта 2023 года средняя стоимость загородного жилья в Екатеринбурге упала на один миллион рублей. За целый год цена на подобное жилье снизилась на 1,2 млн рублей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средняя стоимость аренды загородного жилья в Екатеринбурге упала на 25,61%. Это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate. В период с 23 марта по 6 апреля 2023 года стоимость арендной ставки дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках упала с 43,5 тысяч до 34,5 тысяч рублей (-25,61%). Несмотря на это, выросла средняя цена загородного объекта на 0,31% до 722 тысяч рублей. Также аналитики отмечают, что в данный срок курс доллара вырос с 76,9 рублей до 79,4 рублей. За тот же период времени в Екатеринбурге подешевели земельные участки. Теперь 100 квадратных метров земли оценивают в 228,4 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что с 3 по 23 марта 2023 года средняя стоимость загородного жилья в Екатеринбурге упала на один миллион рублей. За целый год цена на подобное жилье снизилась на 1,2 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...