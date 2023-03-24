В Екатеринбурге обвалился рынок загородной недвижимости

За 20 дней загородное жилье в Екатеринбурге подешевело на миллион рублей

В среднем стоимость загородной недвижимости упала на 14% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 3 марта 2023 года по 23 марта средняя стоимость загородного жилья в Екатеринбурге упала на один миллион рублей. Несмотря на это, земельные участки начинают подниматься в цене. Это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate.

Средняя цена дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках уральской столицы упала на 14,4% (1 041 284 рублей). Стоимость загородного объекта 3 марта 2023 года составляла 8,2 млн рублей, а через 20 дней она рухнула до 7,2 млн рублей. Примечательно, что за целый год цена на подобное жилье упала на 1,2 млн рублей.

Вопреки сильному падению стоимости загородной недвижимости, земельные участки и земля начали дорожать. За тот же срок их цена выросла на 2%, с 233 тысяч рублей до 238 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что за две недели средняя стоимость объекта в Екатеринбурге упала на 700 тысяч рублей. За такой же период времени цена его аренды понизилась на 20 тысяч рублей.