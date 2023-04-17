17 апреля 2023

В Кургане учительница сдала досрочный ЕГЭ на сто баллов

© Служба новостей «URA.RU»
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Педагог Лариса Медовикова выполнила ЕГЭ (фото из архива)
Педагог Лариса Медовикова выполнила ЕГЭ (фото из архива) Фото:

В Курганской области педагог Лариса Медовикова набрала 100 баллов на досрочном ЕГЭ (единый государственный экзамен) по русскому языку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

«Сто баллов на досрочном ЕГЭ по русскому языку набрала педагог Лариса Медовикова. Она сдавала экзамен, чтобы знать, к чему готовить детей. Досрочный этап ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет, в том числе и для того, чтобы улучшить свои результаты и поступить в вуз», — рассказали в департаменте.

Всего досрочный экзамен сдавали десять человек, что меньше, чем в прошлом году (было 15 человек). В 2020 и 2021 годах досрочного периода проведения ЕГЭ не было, тогда выпускники прошлых лет сдавали экзамен в основной период. Лариса Медовикова учитель русского языка с опытом работы — 33 года. Ранее она работала в гимназии №27 Кургана, а в настоящее время сосредоточила внимание на репетиторской деятельности.

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В Курганской области педагог Лариса Медовикова набрала 100 баллов на досрочном ЕГЭ (единый государственный экзамен) по русскому языку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. «Сто баллов на досрочном ЕГЭ по русскому языку набрала педагог Лариса Медовикова. Она сдавала экзамен, чтобы знать, к чему готовить детей. Досрочный этап ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет, в том числе и для того, чтобы улучшить свои результаты и поступить в вуз», — рассказали в департаменте. Всего досрочный экзамен сдавали десять человек, что меньше, чем в прошлом году (было 15 человек). В 2020 и 2021 годах досрочного периода проведения ЕГЭ не было, тогда выпускники прошлых лет сдавали экзамен в основной период. Лариса Медовикова учитель русского языка с опытом работы — 33 года. Ранее она работала в гимназии №27 Кургана, а в настоящее время сосредоточила внимание на репетиторской деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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