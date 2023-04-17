В Кургане учительница сдала досрочный ЕГЭ на сто баллов

18 апреля 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Педагог Лариса Медовикова выполнила ЕГЭ (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Курганской области педагог Лариса Медовикова набрала 100 баллов на досрочном ЕГЭ (единый государственный экзамен) по русскому языку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. «Сто баллов на досрочном ЕГЭ по русскому языку набрала педагог Лариса Медовикова. Она сдавала экзамен, чтобы знать, к чему готовить детей. Досрочный этап ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет, в том числе и для того, чтобы улучшить свои результаты и поступить в вуз», — рассказали в департаменте. Всего досрочный экзамен сдавали десять человек, что меньше, чем в прошлом году (было 15 человек). В 2020 и 2021 годах досрочного периода проведения ЕГЭ не было, тогда выпускники прошлых лет сдавали экзамен в основной период. Лариса Медовикова учитель русского языка с опытом работы — 33 года. Ранее она работала в гимназии №27 Кургана, а в настоящее время сосредоточила внимание на репетиторской деятельности.

В Курганской области педагог Лариса Медовикова набрала 100 баллов на досрочном ЕГЭ (единый государственный экзамен) по русскому языку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. «Сто баллов на досрочном ЕГЭ по русскому языку набрала педагог Лариса Медовикова. Она сдавала экзамен, чтобы знать, к чему готовить детей. Досрочный этап ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет, в том числе и для того, чтобы улучшить свои результаты и поступить в вуз», — рассказали в департаменте. Всего досрочный экзамен сдавали десять человек, что меньше, чем в прошлом году (было 15 человек). В 2020 и 2021 годах досрочного периода проведения ЕГЭ не было, тогда выпускники прошлых лет сдавали экзамен в основной период. Лариса Медовикова учитель русского языка с опытом работы — 33 года. Ранее она работала в гимназии №27 Кургана, а в настоящее время сосредоточила внимание на репетиторской деятельности.