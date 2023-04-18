Челябинский молочный холдинг требует признать свои акции бесхозяйными

В суде рассмотрят иски о признании акций молочного холдинга бесхозяйными Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Группа компаний «Российское молоко» (ГК «Росмол») из Челябинска требует признать собственные акции бесхозяйными. Как следует из картотеки арбитражных дел, в суде находятся три иска акционерного общества к регистратору.

«АО „Группа компаний ‚Российское молоко‘“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к АО „Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.“. Требует признать акции бесхозяйными», — отмечается в определении суда.

Ближайшее заседание назначено на 27 апреля. Всего же с октября 2021 года в арбитражный суд региона подано 26 подобных исков, из которых 23 были полностью удовлетворены. Из документов суда следует, что признавать акции бесхозяйными решили по аналогии с бесхозяйными вещами, на которые никто длительное время не претендует.

Иски затрагивают ценные бумаги, ранее находившиеся в руках третьих лиц. Среди них сельхозкооператив «Казановка», АОЗТ «Заря», ОАО «Троицкий молочный завод» и другие. Все держатели акций ликвидированы, в едином реестре юрлиц отсутствуют. Количество акций, которыми владел каждый из соучредителей, прекративших существование, исчислялось одной или несколькими сотнями. В то же время, согласно данным 2014 года, опубликованным в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», в действовавшем на тот момент выпуске находилось 730 тысяч акций, к которым добавились почти 192 тысячи допвыпуска.

В пресс-службе ГК «Росмол» комментарий URA.RU получить не удалось. Без ответа остался запрос, направленный в адрес ответчика. Преподаватель основ финансовой грамотности, заведующая кафедрой социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного медицинского университета Мария Егорова предположила в разговоре с URA.RU, что основные акционеры своими исками концентрируют контроль над бизнесом. Переход права собственности на акции позволит ими распорядиться по своему усмотрению, в том числе продать и получить прибыль.