Тюменцев зовут служить по контракту, предлагая бесплатное жилье и образование

Тюменский военкомат разместил вакансии для сотни контрактников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военный комиссариат Тюменской области набирает граждан для службы по контракту, предлагая им не только зарплату в 195 тысяч рублей, но также служебное жилье и бесплатное образование. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». Служить тюменцам предстоит в другом регионе РФ.

«Вакансия военнослужащего по контракту от военного комиссариата Тюменской области. Профессия: стрелок, количество рабочих мест — 100. Заработная плата — 195 тысяч рублей. Обеспечение служебными жилыми помещениями или общежитиями на период службы (получение денежной компенсации за наем), получение образования следующего уровня (бесплатно)», — такие сведения размещены на федеральном портале «Работа в России».

Помимо вышеназванных льгот, военным обещают выплатить подъемные при переезде к месту службы и предоставить контейнер для перевозки имущества. Во время отпусков контрактникам гарантируют бесплатный проезд туда и обратно. Также им будет положено продуктовое обеспечение, страховка жизни и здоровья, а после 20 лет выслуги — выход на пенсию.