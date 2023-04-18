18 апреля 2023

Тюменцев зовут служить по контракту, предлагая бесплатное жилье и образование

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, резервисты, мобилизованные
Тюменский военкомат разместил вакансии для сотни контрактников Фото:

Военный комиссариат Тюменской области набирает граждан для службы по контракту, предлагая им не только зарплату в 195 тысяч рублей, но также служебное жилье и бесплатное образование. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». Служить тюменцам предстоит в другом регионе РФ.

«Вакансия военнослужащего по контракту от военного комиссариата Тюменской области. Профессия: стрелок, количество рабочих мест — 100. Заработная плата — 195 тысяч рублей. Обеспечение служебными жилыми помещениями или общежитиями на период службы (получение денежной компенсации за наем), получение образования следующего уровня (бесплатно)», — такие сведения размещены на федеральном портале «Работа в России».

Помимо вышеназванных льгот, военным обещают выплатить подъемные при переезде к месту службы и предоставить контейнер для перевозки имущества. Во время отпусков контрактникам гарантируют бесплатный проезд туда и обратно. Также им будет положено продуктовое обеспечение, страховка жизни и здоровья, а после 20 лет выслуги — выход на пенсию.

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Военный комиссариат Тюменской области набирает граждан для службы по контракту, предлагая им не только зарплату в 195 тысяч рублей, но также служебное жилье и бесплатное образование. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». Служить тюменцам предстоит в другом регионе РФ. «Вакансия военнослужащего по контракту от военного комиссариата Тюменской области. Профессия: стрелок, количество рабочих мест — 100. Заработная плата — 195 тысяч рублей. Обеспечение служебными жилыми помещениями или общежитиями на период службы (получение денежной компенсации за наем), получение образования следующего уровня (бесплатно)», — такие сведения размещены на федеральном портале «Работа в России». Помимо вышеназванных льгот, военным обещают выплатить подъемные при переезде к месту службы и предоставить контейнер для перевозки имущества. Во время отпусков контрактникам гарантируют бесплатный проезд туда и обратно. Также им будет положено продуктовое обеспечение, страховка жизни и здоровья, а после 20 лет выслуги — выход на пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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