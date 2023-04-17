17 апреля 2023

Воздух в Тюменской области станет опасным

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцев предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности
Тюменцев предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности Фото:

В ночь с 18 на 19 апреля в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности. Об этом сообщает официальный сайт Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Там уточнили, что на этом фоне в воздухе может резко увеличиться количество вредных примесей.

«Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе г. Тюмень. В период с 3 до 9 часов 19.04.2023 на территории города ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — указано на официальном сайте Об-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При объявлении НМУ первой степени опасности рекомендовано ограничить пребывание граждан на улице. Проветривать помещения лучше с использованием кондиционеров, а заниматься физкультурой и спортом — в закрытых спорткомплексах.

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В ночь с 18 на 19 апреля в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности. Об этом сообщает официальный сайт Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Там уточнили, что на этом фоне в воздухе может резко увеличиться количество вредных примесей. «Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе г. Тюмень. В период с 3 до 9 часов 19.04.2023 на территории города ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — указано на официальном сайте Об-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При объявлении НМУ первой степени опасности рекомендовано ограничить пребывание граждан на улице. Проветривать помещения лучше с использованием кондиционеров, а заниматься физкультурой и спортом — в закрытых спорткомплексах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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