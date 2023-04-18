Причиной конфликта стал валидатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская прокуратура проверит кондуктора, который избил пожилую пассажирку из-за того, что она попросила убрать валидатор от ее лица. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о нанесении телесных повреждений кондуктором автобуса, следовавшего по маршруту 38, пассажиру», — заявили в региональной прокуратуре.

По данным силовиков, конфликт произошел из-за неоплаты пассажиркой проезда через валидатор. Чтобы попытаться еще раз, кондуктор поднесла его ближе к лицу женщины, а та попросила убрать его подальше. Произошел конфликт, в ходе которого кондуктор избила пассажирку.

«В ходе надзорных мероприятий будут выясняться обстоятельства произошедшего. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению компанией-перевозчиком ООО „Пегас“ норм действующего законодательства при организации перевозки пассажиров в общественном транспорте», — заявили в ведомстве.

Ранее другой кондуктор избил офицера в отставке, который ехал из госпиталя. Его карта оказалась в стоп-листе, что разозлило сотрудника общественного транспорта, и он рассек офицеру лицо.