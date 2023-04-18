Свердловская прокуратура проверит кондуктора, который избил пожилую пассажирку

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Причиной конфликта стал валидатор
Причиной конфликта стал валидатор Фото:

Свердловская прокуратура проверит кондуктора, который избил пожилую пассажирку из-за того, что она попросила убрать валидатор от ее лица. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о нанесении телесных повреждений кондуктором автобуса, следовавшего по маршруту 38, пассажиру», — заявили в региональной прокуратуре.

По данным силовиков, конфликт произошел из-за неоплаты пассажиркой проезда через валидатор. Чтобы попытаться еще раз, кондуктор поднесла его ближе к лицу женщины, а та попросила убрать его подальше. Произошел конфликт, в ходе которого кондуктор избила пассажирку.

«В ходе надзорных мероприятий будут выясняться обстоятельства произошедшего. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению компанией-перевозчиком ООО „Пегас“ норм действующего законодательства при организации перевозки пассажиров в общественном транспорте», — заявили в ведомстве.

Ранее другой кондуктор избил офицера в отставке, который ехал из госпиталя. Его карта оказалась в стоп-листе, что разозлило сотрудника общественного транспорта, и он рассек офицеру лицо.

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Свердловская прокуратура проверит кондуктора, который избил пожилую пассажирку из-за того, что она попросила убрать валидатор от ее лица. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о нанесении телесных повреждений кондуктором автобуса, следовавшего по маршруту 38, пассажиру», — заявили в региональной прокуратуре. По данным силовиков, конфликт произошел из-за неоплаты пассажиркой проезда через валидатор. Чтобы попытаться еще раз, кондуктор поднесла его ближе к лицу женщины, а та попросила убрать его подальше. Произошел конфликт, в ходе которого кондуктор избила пассажирку. «В ходе надзорных мероприятий будут выясняться обстоятельства произошедшего. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению компанией-перевозчиком ООО „Пегас“ норм действующего законодательства при организации перевозки пассажиров в общественном транспорте», — заявили в ведомстве. Ранее другой кондуктор избил офицера в отставке, который ехал из госпиталя. Его карта оказалась в стоп-листе, что разозлило сотрудника общественного транспорта, и он рассек офицеру лицо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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