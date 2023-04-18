Баста предлагает некоторым фанатом послушать концерт из отдельных лож Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Цены билетов на челябинский концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко), попавшего под проверку Минкульта РФ в связи с непатриотичными высказываниями в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой, достигли 100 тысяч рублей. Согласно информации на официальном сайте городских зрелищных касс (ГЗК), обладатели таких билетов смогут наблюдать за концертом из отдельной ложи.

«Стоимость билетов от 1,5 до 100 тысяч рублей. Концерт пройдет 27 мая в 19 часов в ледовой арене „Трактор“», — указано на сайте ГЗК.

Согласно схеме ледовой арены, обладатели ценных билетов смогут наблюдать выступление артиста из отдельных лож. Всего их две, но каждая вмещает до 10 персон.

Ранее источник telegram-канала SHOT сообщил, что Минкульт РФ проверяет рэпера Басту. В ведомство поступили заявления с требованием отменить концерты артиста. В заявлениях указывается, что рэпер непатриотично высказался в одном из интервью Анастасии Ивлеевой.