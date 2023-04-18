Влиятельные москвичи заручились поддержкой Куйвашева в борьбе за перевозки в Екатеринбурге

Местные перевозчики пытаются сорвать экспансию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Московская компания «Домтрансавто», желающая, по данным URA.RU, получить все автобусные маршруты Екатеринбурга, вышла на губернатора Евгения Куйвашева. И после этого областные правительственные структуры совместно с мэрией начали проработку коммерческого предложения, сообщил источник агентства в муниципальной власти.

«Работа началась в апреля, создается группа, которая будет изучать и прорабатывать предложение москвичей. До разговора с губернатором никакой активности не было. Собственно, поэтому „Домтрансавто“ и обратились к нему», — поделился собеседник. В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. В «Домтрансавто» на запрос URA.RU, направленный еще несколько недель назад, оставили без ответа.

По словам источника, с марта — на фоне слухов о появлении в Екатеринбурге нового мощного игрока — участились проверки у местных перевозчиков со стороны ГИБДД, налоговой, Ространснадзора и ФМС. Перевозчики ранее пытались и сами связаться с Куйвашевым — чтобы сорвать экспансию.

Авторы письма на имя губернатора указывали, что «Домтрансавто» ориентировано на невыгодные для властей условия. Якобы фирма продвигает систему брутто-контрактов (перевозчик получает плату за километры, а мэрия — прибыль с продажи билетов), предполагающих ежегодные расходы из бюджета до 12 миллиардов рублей. Сейчас екатеринбургские перевозчики ежегодно получают в десять раз меньше — 1,2 млрд (из них 1,1 млрд приходится на муниципальный «Гортранс»). Они заявили, что готовы эффективно работать по брутто-контрактам и сами — причем с меньшими бюджетными тратами.

О намерении «Домтрансавто» зайти на рынок Екатеринбурга, контролируемый несколькими авторитетными группами, URA.RU сообщило в конце января. Через третьи лица фирму ранее связывали с сыном главы МВД РФ Владимира Колокольцева Александром. В 2021 году «Домтрансавто» дерзко вытеснило в Санкт-Петербурге крупную Петербургскую транспортную компанию.