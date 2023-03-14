Три группировки мешают москвичам со связями в МВД захватить перевозки в Екатеринбурге

15 марта 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Москвичи хотят заполучить как минимум все частные маршруты в столице Урала Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Екатеринбургский авторитетный бизнес срывает попытку влиятельных москвичей захватить рынок перевозок в городе. Четыре компании, три из которых, по данным URA.RU, контролируются «уралмашевской», «центровой» и «визовской» группировками, направили обращение к главе региона Евгению Куйвашеву с намеком, что развивать автобусные перевозки готовы и они, что не обязательно запускать иногороднего игрока. Документ оказался в распоряжении агентства. Подписанты — «СоюзТранс», «Пегас», «ТК «Авто-Гамма» и «УралТрейд». Последние трое являются подрядчиками администрации. Другие четыре подрядчика мэрии пока не вмешиваются. Вообще, эта тусовка очень разрозненная. Хотя в самом разгаре переговоры между свердловским минтрансом и компанией «Домтрансавто». Ее через третьи лица связывали с сыном главы МВД РФ Владимира Колокольцева Александром. В 2021 году предприятие дерзко зашло в Санкт-Петербург, вытеснив крупную структуру — Петербургскую транспортную компанию. По слухам, «Домтрансавто» рассчитывает осенью 2023-го забрать все автобусные маршруты Екатеринбурга — и частные, и «Гортранса». По неофициальным данным, «Домтрансавто» хочет работать с властями по «брутто-контрактам». Их суть в том, что вся выручка от продажи билетов идет в бюджет, а перевозчик получает от властей плату за километры. Статья по теме Москвичи со связями в МВД захватывают перевозки в Екатеринбурге Источник агентства со ссылкой на расценки утверждает, что в зависимости от класса автобуса за километр пробега «Домтрансавто» планирует получать из бюджета от 100 до 150 рублей. В таком случае ежегодные затраты на все автобусные маршруты будут составлять до 12 млрд рублей. Говорят, за образец внедрения «брутто-контрактов» взяли Тверь и Пермь, куда недавно якобы ездил замминистра транспорта Свердловской области Дмитрий Брусянин. При действующей схеме местные перевозчики получают в десять раз меньше — 1,2 млрд: от 3 до 26 рублей за километр в зависимости от класса автобуса. В письме губернатору предприятия дали понять, что готовы за свой счет купить новые автобусы — при условии, что плата за километр (этого в письме уже нет) составит «максимум 75 рублей» для автобуса большого класса. «Мы настоящим письмом выражаем готовность выделить своих ведущих специалистов для анализа и актуализации разработанных материалов для нашего города и инвестировать в дальнейшую реализацию актуализированных планов, в том числе обеспечить собственными силами пассажирские перевозки на самом высоком профессиональном уровне», — сказано в письме. Там же озвучена просьба об очной встрече с Куйвашевым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский авторитетный бизнес срывает попытку влиятельных москвичей захватить рынок перевозок в городе. Четыре компании, три из которых, по данным URA.RU, контролируются «уралмашевской», «центровой» и «визовской» группировками, направили обращение к главе региона Евгению Куйвашеву с намеком, что развивать автобусные перевозки готовы и они, что не обязательно запускать иногороднего игрока. Документ оказался в распоряжении агентства. Подписанты — «СоюзТранс», «Пегас», «ТК «Авто-Гамма» и «УралТрейд». Последние трое являются подрядчиками администрации. Другие четыре подрядчика мэрии пока не вмешиваются. Вообще, эта тусовка очень разрозненная. Хотя в самом разгаре переговоры между свердловским минтрансом и компанией «Домтрансавто». Ее через третьи лица связывали с сыном главы МВД РФ Владимира Колокольцева Александром. В 2021 году предприятие дерзко зашло в Санкт-Петербург, вытеснив крупную структуру — Петербургскую транспортную компанию. По слухам, «Домтрансавто» рассчитывает осенью 2023-го забрать все автобусные маршруты Екатеринбурга — и частные, и «Гортранса». По неофициальным данным, «Домтрансавто» хочет работать с властями по «брутто-контрактам». Их суть в том, что вся выручка от продажи билетов идет в бюджет, а перевозчик получает от властей плату за километры. Источник агентства со ссылкой на расценки утверждает, что в зависимости от класса автобуса за километр пробега «Домтрансавто» планирует получать из бюджета от 100 до 150 рублей. В таком случае ежегодные затраты на все автобусные маршруты будут составлять до 12 млрд рублей. Говорят, за образец внедрения «брутто-контрактов» взяли Тверь и Пермь, куда недавно якобы ездил замминистра транспорта Свердловской области Дмитрий Брусянин. При действующей схеме местные перевозчики получают в десять раз меньше — 1,2 млрд: от 3 до 26 рублей за километр в зависимости от класса автобуса. В письме губернатору предприятия дали понять, что готовы за свой счет купить новые автобусы — при условии, что плата за километр (этого в письме уже нет) составит «максимум 75 рублей» для автобуса большого класса. «Мы настоящим письмом выражаем готовность выделить своих ведущих специалистов для анализа и актуализации разработанных материалов для нашего города и инвестировать в дальнейшую реализацию актуализированных планов, в том числе обеспечить собственными силами пассажирские перевозки на самом высоком профессиональном уровне», — сказано в письме. Там же озвучена просьба об очной встрече с Куйвашевым.