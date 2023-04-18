Депутат Госдумы вступил в конфликт с продавцом вейпов

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал негодяем владельца магазина, который, по его словам, неоднократно был пойман на продаже вейпов несовершеннолетним. Об этом рассказал сам Виталий Милонов.
«Владелец сети — подонок и негодяй. Вот моя позиция. Эта сеть мне давно уже надоедает, потому что год мы ловим их постоянно на торговле вейпами несовершеннолетним», — передает слова Милонова «Газета.ру». Он добавил, что Россия нуждается в запрете деятельности подобных «негодяев». Что касается самого продавца магазина, то он демонстрировал признаки употребления наркотиков, заключил Милонов.
Ранее стало известно, что Виталий Милонов при посещении магазина по продаже вейпов вступил в конфликт с продавцом. Депутат требовал от продавца, чтобы владелец сети немедленно приехал на место и ответил на необходимые вопросы.
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал негодяем владельца магазина, который, по его словам, неоднократно был пойман на продаже вейпов несовершеннолетним. Об этом рассказал сам Виталий Милонов. «Владелец сети — подонок и негодяй. Вот моя позиция. Эта сеть мне давно уже надоедает, потому что год мы ловим их постоянно на торговле вейпами несовершеннолетним», — передает слова Милонова «Газета.ру». Он добавил, что Россия нуждается в запрете деятельности подобных «негодяев». Что касается самого продавца магазина, то он демонстрировал признаки употребления наркотиков, заключил Милонов. Ранее стало известно, что Виталий Милонов при посещении магазина по продаже вейпов вступил в конфликт с продавцом. Депутат требовал от продавца, чтобы владелец сети немедленно приехал на место и ответил на необходимые вопросы.