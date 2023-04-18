Депутат Госдумы вступил в конфликт с продавцом вейпов

Депутат Госдумы Милонов обругал владельца магазина вейпов
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Виталий Милонов вступил в конфликт с владельцем магазина, который продает несовершеннолетним вейпы
Виталий Милонов вступил в конфликт с владельцем магазина, который продает несовершеннолетним вейпы Фото:

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал негодяем владельца магазина, который, по его словам, неоднократно был пойман на продаже вейпов несовершеннолетним. Об этом рассказал сам Виталий Милонов.

«Владелец сети — подонок и негодяй. Вот моя позиция. Эта сеть мне давно уже надоедает, потому что год мы ловим их постоянно на торговле вейпами несовершеннолетним», — передает слова Милонова «Газета.ру». Он добавил, что Россия нуждается в запрете деятельности подобных «негодяев». Что касается самого продавца магазина, то он демонстрировал признаки употребления наркотиков, заключил Милонов.

Ранее стало известно, что Виталий Милонов при посещении магазина по продаже вейпов вступил в конфликт с продавцом. Депутат требовал от продавца, чтобы владелец сети немедленно приехал на место и ответил на необходимые вопросы.

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Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал негодяем владельца магазина, который, по его словам, неоднократно был пойман на продаже вейпов несовершеннолетним. Об этом рассказал сам Виталий Милонов. «Владелец сети — подонок и негодяй. Вот моя позиция. Эта сеть мне давно уже надоедает, потому что год мы ловим их постоянно на торговле вейпами несовершеннолетним», — передает слова Милонова «Газета.ру». Он добавил, что Россия нуждается в запрете деятельности подобных «негодяев». Что касается самого продавца магазина, то он демонстрировал признаки употребления наркотиков, заключил Милонов. Ранее стало известно, что Виталий Милонов при посещении магазина по продаже вейпов вступил в конфликт с продавцом. Депутат требовал от продавца, чтобы владелец сети немедленно приехал на место и ответил на необходимые вопросы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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