В Екатеринбурге на 14 часов задержали рейс в Египет

18 апреля 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге задержали рейс в Хургаду из-за позднего прибытия самолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет рейса в Хургаду (Египет) на 14 часов. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры (УТП) сообщили, что самолет задержали из-за позднего прибытия воздушного судна. «В Кольцово произошла задержка рейса FV 5571 по маршруту Екатеринбург — Хургада авиакомпании „Россия“. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — сообщили в пресс-службе УТП. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в Хургаду 18 апреля в 19:50, однако теперь планируемое время вылета 19 апреля в 10 часов. По данным ведомства, на рейс зарегистрировано 196 пассажиров, из которых 35 — дети.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет рейса в Хургаду (Египет) на 14 часов. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры (УТП) сообщили, что самолет задержали из-за позднего прибытия воздушного судна. «В Кольцово произошла задержка рейса FV 5571 по маршруту Екатеринбург — Хургада авиакомпании „Россия“. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — сообщили в пресс-службе УТП. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в Хургаду 18 апреля в 19:50, однако теперь планируемое время вылета 19 апреля в 10 часов. По данным ведомства, на рейс зарегистрировано 196 пассажиров, из которых 35 — дети.