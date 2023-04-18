В Екатеринбурге на 14 часов задержали рейс в Египет

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В Екатеринбурге задержали рейс в Хургаду из-за позднего прибытия самолета
В Екатеринбурге задержали рейс в Хургаду из-за позднего прибытия самолета Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет рейса в Хургаду (Египет) на 14 часов. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры (УТП) сообщили, что самолет задержали из-за позднего прибытия воздушного судна.

«В Кольцово произошла задержка рейса FV 5571 по маршруту Екатеринбург — Хургада авиакомпании „Россия“. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — сообщили в пресс-службе УТП.

Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в Хургаду 18 апреля в 19:50, однако теперь планируемое время вылета 19 апреля в 10 часов. По данным ведомства, на рейс зарегистрировано 196 пассажиров, из которых 35 — дети.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет рейса в Хургаду (Египет) на 14 часов. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры (УТП) сообщили, что самолет задержали из-за позднего прибытия воздушного судна. «В Кольцово произошла задержка рейса FV 5571 по маршруту Екатеринбург — Хургада авиакомпании „Россия“. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — сообщили в пресс-службе УТП. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в Хургаду 18 апреля в 19:50, однако теперь планируемое время вылета 19 апреля в 10 часов. По данным ведомства, на рейс зарегистрировано 196 пассажиров, из которых 35 — дети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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