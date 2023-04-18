Жительница Курганской области пришла на Первый канал, чтобы вернуть своих детей

19 апреля 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

Детей изъяли из семьи 37 ноября 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница города Петухово (Курганская область) обратилась за помощью в программу «Мужское и женское», чтобы вернуть своих детей из центра временного содержания несовершеннолетних. Телепередача вышла в эфир на Первом канале 18 апреля. «У меня забрали семерых детей. Виновата, конечно, я. Поругалась с мужем и у меня приехала подружка. Я собралась и пошла к ней, а дети остались дома. Пошла не по той дорожке, но вернулась домой, только в неадекватном состоянии. И на следующий день повторила, дети снова дома со старшими. Надеялась в алкоголе найти успокоение», — рассказывает женщина в эфире. Она обратилась в программу, чтобы забрать детей из приюта. «Вы моя последняя надежда. Я приехала к вам, чтобы обратиться за помощью», — говорит она ведущим Александру Гордону и Юлии Барановской. Как рассказывает первый заместитель главы Петуховского муниципального округа по социальной политике Александр Замяткин, детей изъяли из семьи 37 ноября 2022 года в связи с «наличием угрозы жизни и здоровью». «Дети находились в антисанитарных условиях, в доме было накурено, явные признаки длительного употребления алкогольной продукции. За последние пять месяцев 2022 года на многодетную мать было составлено шесть административных протоколов, которые были рассмотрены комиссией. Самый благовидный и необходимый путь развития событий — женщина проходит необходимое лечение и тогда есть шанс, что детей вернут. Об этом указывалось в решении комиссии», — сообщает он. Эксперт программы, нарколог Василий Шуров предложил жительнице Петухово пройти реабилитацию. «Я понимаю, что ситуация критическая, я должен вам предложить лечение. Но повторяю, что все очень серьезно. Лечение дорогое, от вас требуется абсолютная мотивация. Вы войдете в программу, полностью ее отработаете и тогда мы дадим документы, что лечение действительно проведено, стойкая ремиссия. Это огромная работа», — подчеркивает эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница города Петухово (Курганская область) обратилась за помощью в программу «Мужское и женское», чтобы вернуть своих детей из центра временного содержания несовершеннолетних. Телепередача вышла в эфир на Первом канале 18 апреля. «У меня забрали семерых детей. Виновата, конечно, я. Поругалась с мужем и у меня приехала подружка. Я собралась и пошла к ней, а дети остались дома. Пошла не по той дорожке, но вернулась домой, только в неадекватном состоянии. И на следующий день повторила, дети снова дома со старшими. Надеялась в алкоголе найти успокоение», — рассказывает женщина в эфире. Она обратилась в программу, чтобы забрать детей из приюта. «Вы моя последняя надежда. Я приехала к вам, чтобы обратиться за помощью», — говорит она ведущим Александру Гордону и Юлии Барановской. Как рассказывает первый заместитель главы Петуховского муниципального округа по социальной политике Александр Замяткин, детей изъяли из семьи 37 ноября 2022 года в связи с «наличием угрозы жизни и здоровью». «Дети находились в антисанитарных условиях, в доме было накурено, явные признаки длительного употребления алкогольной продукции. За последние пять месяцев 2022 года на многодетную мать было составлено шесть административных протоколов, которые были рассмотрены комиссией. Самый благовидный и необходимый путь развития событий — женщина проходит необходимое лечение и тогда есть шанс, что детей вернут. Об этом указывалось в решении комиссии», — сообщает он. Эксперт программы, нарколог Василий Шуров предложил жительнице Петухово пройти реабилитацию. «Я понимаю, что ситуация критическая, я должен вам предложить лечение. Но повторяю, что все очень серьезно. Лечение дорогое, от вас требуется абсолютная мотивация. Вы войдете в программу, полностью ее отработаете и тогда мы дадим документы, что лечение действительно проведено, стойкая ремиссия. Это огромная работа», — подчеркивает эксперт.