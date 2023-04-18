Тюменцев зовут работать в клубы Кореи за 250 тысяч рублей

19 апреля 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

Компания бесплатно поможет со всеми документами для прохождения границы Фото: Марина Молдавская © URA.RU Тюменцев приглашают работать администраторами в клубы крупнейших городов Кореи. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». Зарплату обещают от 200 до 250 тысяч рублей в месяц. «Приглашаем на работу администраторов в крупные клубы Кореи. В должностные обязанности входит встречать гостей, общаться, подпевать в караоке, создавать атмосферу праздника, веселить и веселиться. Рабочая форма — платья и каблуки. Время работы с 19:00 до 05:00», — пишет работодатель. По его словам, перелет до Кореи компанией оплачивается из Москвы. Бесплатно помогут со всеми документами для прохождения границы. Также дают бесплатное проживание по два человека в комнате. От работника требуется гражданство РФ, наличие загранпаспорта, умение располагать к себе людей. Ранее жителей Тюмени приглашали работать хостес в ночных клубах Турции с зарплатой более 220 тысяч рублей. Среди обязанностей: встреча гостей и создание в клубах гостеприимной атмосферы.

Тюменцев приглашают работать администраторами в клубы крупнейших городов Кореи. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». Зарплату обещают от 200 до 250 тысяч рублей в месяц. «Приглашаем на работу администраторов в крупные клубы Кореи. В должностные обязанности входит встречать гостей, общаться, подпевать в караоке, создавать атмосферу праздника, веселить и веселиться. Рабочая форма — платья и каблуки. Время работы с 19:00 до 05:00», — пишет работодатель. По его словам, перелет до Кореи компанией оплачивается из Москвы. Бесплатно помогут со всеми документами для прохождения границы. Также дают бесплатное проживание по два человека в комнате. От работника требуется гражданство РФ, наличие загранпаспорта, умение располагать к себе людей. Ранее жителей Тюмени приглашали работать хостес в ночных клубах Турции с зарплатой более 220 тысяч рублей. Среди обязанностей: встреча гостей и создание в клубах гостеприимной атмосферы.