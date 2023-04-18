18 апреля 2023
17 апреля 2023

Тюменцев зовут работать в клубы Кореи за 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания бесплатно поможет со всеми документами для прохождения границы
Компания бесплатно поможет со всеми документами для прохождения границы Фото:

Тюменцев приглашают работать администраторами в клубы крупнейших городов Кореи. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». Зарплату обещают от 200 до 250 тысяч рублей в месяц.

«Приглашаем на работу администраторов в крупные клубы Кореи. В должностные обязанности входит встречать гостей, общаться, подпевать в караоке, создавать атмосферу праздника, веселить и веселиться. Рабочая форма — платья и каблуки. Время работы с 19:00 до 05:00», — пишет работодатель.

По его словам, перелет до Кореи компанией оплачивается из Москвы. Бесплатно помогут со всеми документами для прохождения границы. Также дают бесплатное проживание по два человека в комнате. От работника требуется гражданство РФ, наличие загранпаспорта, умение располагать к себе людей.

Ранее жителей Тюмени приглашали работать хостес в ночных клубах Турции с зарплатой более 220 тысяч рублей. Среди обязанностей: встреча гостей и создание в клубах гостеприимной атмосферы.

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Тюменцев приглашают работать администраторами в клубы крупнейших городов Кореи. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». Зарплату обещают от 200 до 250 тысяч рублей в месяц. «Приглашаем на работу администраторов в крупные клубы Кореи. В должностные обязанности входит встречать гостей, общаться, подпевать в караоке, создавать атмосферу праздника, веселить и веселиться. Рабочая форма — платья и каблуки. Время работы с 19:00 до 05:00», — пишет работодатель. По его словам, перелет до Кореи компанией оплачивается из Москвы. Бесплатно помогут со всеми документами для прохождения границы. Также дают бесплатное проживание по два человека в комнате. От работника требуется гражданство РФ, наличие загранпаспорта, умение располагать к себе людей. Ранее жителей Тюмени приглашали работать хостес в ночных клубах Турции с зарплатой более 220 тысяч рублей. Среди обязанностей: встреча гостей и создание в клубах гостеприимной атмосферы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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