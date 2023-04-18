ООН: генсек Гутерреш был удивлен, что Киев самовольно провел церемонию награждения

Генсек ООН Антониу Гутерреш удивился церемонии награждения женщин-военнослужащих, которую власти Украины не стали согласовывать во время его визита в Киев. Об этом заявил официальный представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь был удивлен, что церемония награждения была добавлена в график. Она была согласованна без предварительной консультации с ним в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами», — передает слова Стефана Дюжаррика РИА Новости.
Во время визита Гутерреша в Киев 8 марта президент Украины Владимир Зеленский устроил мероприятие, на котором вручали награды женщинам-военнослужащим. При этом появление генсека ООН на таком награждении могло значить, что он занял одну из сторон конфликта.
Генсек ООН Гутерреш приезжал в Украину в начале марта, чтобы встретится с украинским лидером. По данным RT, он во время визита планировал обсудить с киевскими властями продление зерновой сделки.
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