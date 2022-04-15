Байден отчитался о своих доходах за 2021 год

Джо Байден отчитался о годовом доходе семьи в 610 тысяч долларовФото: Официальный сайт президента Украины
Президент США Джо Байден отчитался о годовом доходе семьи в 610 тысяч долларов, из которых 150 тысяч долларов были уплачены в качестве федеральных налогов в 2021 году. Соответствующее заявление, а также сами документы распространила пресс-служба Белого дома.
«Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в 610 тысяч долларов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Подчеркивается, что из них было уплачено в качестве налога 150 тысяч долларов.
В сообщении отмечается, что ставка подоходного налога для Байдена составила 24,6%. Кроме этого, еще 30 тысяч долларов он уплатил в качестве налогов в штате Делавэр. Там расположен семейный особняк Байденов. Супруга главы государства Джилл Байден самостоятельно заплатила 2,7 тысячи долларов в штате Вирджиния.
Ранее сообщалось, что в 2020 году президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден задекларировали доход в 607,3 тысяч долларов, из него заплатили эффективный федеральный подоходный налог в 157,4 тысяч долларов по ставке 25,9%. свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Белого дома. Помимо федерального налога Джо и Джилл Байден заплатили около 28 тысяч долларов налогов в штате Делавэр и 443 тысячи долларов в штате Вирджиния. Доход Байденов годом ранее составлял 985,2 тысяч долларов. Такую информацию сообщал «Коммерсант» со ссылкой на официальный сайт Белого дома.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Президент США Джо Байден отчитался о годовом доходе семьи в 610 тысяч долларов, из которых 150 тысяч долларов были уплачены в качестве федеральных налогов в 2021 году. Соответствующее заявление, а также сами документы распространила пресс-служба Белого дома. «Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в 610 тысяч долларов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Подчеркивается, что из них было уплачено в качестве налога 150 тысяч долларов. В сообщении отмечается, что ставка подоходного налога для Байдена составила 24,6%. Кроме этого, еще 30 тысяч долларов он уплатил в качестве налогов в штате Делавэр. Там расположен семейный особняк Байденов. Супруга главы государства Джилл Байден самостоятельно заплатила 2,7 тысячи долларов в штате Вирджиния. Ранее сообщалось, что в 2020 году президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден задекларировали доход в 607,3 тысяч долларов, из него заплатили эффективный федеральный подоходный налог в 157,4 тысяч долларов по ставке 25,9%. свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Белого дома. Помимо федерального налога Джо и Джилл Байден заплатили около 28 тысяч долларов налогов в штате Делавэр и 443 тысячи долларов в штате Вирджиния. Доход Байденов годом ранее составлял 985,2 тысяч долларов. Такую информацию сообщал «Коммерсант» со ссылкой на официальный сайт Белого дома.