Байден отчитался о своих доходах за 2021 год

16 апреля 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Джо Байден отчитался о годовом доходе семьи в 610 тысяч долларов Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден отчитался о годовом доходе семьи в 610 тысяч долларов, из которых 150 тысяч долларов были уплачены в качестве федеральных налогов в 2021 году. Соответствующее заявление, а также сами документы распространила пресс-служба Белого дома. «Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в 610 тысяч долларов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Подчеркивается, что из них было уплачено в качестве налога 150 тысяч долларов. В сообщении отмечается, что ставка подоходного налога для Байдена составила 24,6%. Кроме этого, еще 30 тысяч долларов он уплатил в качестве налогов в штате Делавэр. Там расположен семейный особняк Байденов. Супруга главы государства Джилл Байден самостоятельно заплатила 2,7 тысячи долларов в штате Вирджиния. Ранее сообщалось, что в 2020 году президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден задекларировали доход в 607,3 тысяч долларов, из него заплатили эффективный федеральный подоходный налог в 157,4 тысяч долларов по ставке 25,9%. свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Белого дома. Помимо федерального налога Джо и Джилл Байден заплатили около 28 тысяч долларов налогов в штате Делавэр и 443 тысячи долларов в штате Вирджиния. Доход Байденов годом ранее составлял 985,2 тысяч долларов. Такую информацию сообщал « Коммерсант» со ссылкой на официальный сайт Белого дома. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент США Джо Байден отчитался о годовом доходе семьи в 610 тысяч долларов, из которых 150 тысяч долларов были уплачены в качестве федеральных налогов в 2021 году. Соответствующее заявление, а также сами документы распространила пресс-служба Белого дома. «Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в 610 тысяч долларов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Подчеркивается, что из них было уплачено в качестве налога 150 тысяч долларов. В сообщении отмечается, что ставка подоходного налога для Байдена составила 24,6%. Кроме этого, еще 30 тысяч долларов он уплатил в качестве налогов в штате Делавэр. Там расположен семейный особняк Байденов. Супруга главы государства Джилл Байден самостоятельно заплатила 2,7 тысячи долларов в штате Вирджиния. Ранее сообщалось, что в 2020 году президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден задекларировали доход в 607,3 тысяч долларов, из него заплатили эффективный федеральный подоходный налог в 157,4 тысяч долларов по ставке 25,9%. свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Белого дома. Помимо федерального налога Джо и Джилл Байден заплатили около 28 тысяч долларов налогов в штате Делавэр и 443 тысячи долларов в штате Вирджиния. Доход Байденов годом ранее составлял 985,2 тысяч долларов. Такую информацию сообщал «Коммерсант» со ссылкой на официальный сайт Белого дома.