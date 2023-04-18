РИАН: ВСУ разрушили школу под Снигиревкой и обвинили Россию

19 апреля 2023 в 06:51 Размер текста - 17 +

ВСУ разрушили школу ракетами С-300, заявил Барбашов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ разрушили ракетами С-300 школу в Снигиревском районе Херсонской области и обвинили в этом российские войска. Об этом заявил глава администрации района Юрий Барбашов. «Российскими вооруженными силами поражены несколько военных объектов вооруженных формирований Украины. При попытке их отражения несколько ракет С-300 попали вблизи инфраструктурных объектов в городе Снигиревка и разрушили школу. Вина за них сваливается на российскую сторону. Это происходит потому, что украинской стороне прекрасно известно, что ракеты С-300 были выпущены украинскими системами ПВО», — передает слова Барбашова РИА Новости. Он отметил, что информация о последних разрушениях в районе активно публикуется. Глава администрации назвал это информационной кампанией с целью обвинить россиян в намеренном уничтожении гражданских инфраструктурных объектов. Ранее Барбашов рассказывал, что украинская сторона на подконтрольной ей территории Снигиревского района Херсонской области провела новую эксгумацию убитых украинскими войсками мирных жителей. По его словам, таким образом Киев пытается переложить ответственность за гибель людей на россиян. Кроме того, Барбашов заявлял, что ВСУ готовят провокацию в подконтрольной им Снигиревке.

ВСУ разрушили ракетами С-300 школу в Снигиревском районе Херсонской области и обвинили в этом российские войска. Об этом заявил глава администрации района Юрий Барбашов. «Российскими вооруженными силами поражены несколько военных объектов вооруженных формирований Украины. При попытке их отражения несколько ракет С-300 попали вблизи инфраструктурных объектов в городе Снигиревка и разрушили школу. Вина за них сваливается на российскую сторону. Это происходит потому, что украинской стороне прекрасно известно, что ракеты С-300 были выпущены украинскими системами ПВО», — передает слова Барбашова РИА Новости. Он отметил, что информация о последних разрушениях в районе активно публикуется. Глава администрации назвал это информационной кампанией с целью обвинить россиян в намеренном уничтожении гражданских инфраструктурных объектов. Ранее Барбашов рассказывал, что украинская сторона на подконтрольной ей территории Снигиревского района Херсонской области провела новую эксгумацию убитых украинскими войсками мирных жителей. По его словам, таким образом Киев пытается переложить ответственность за гибель людей на россиян. Кроме того, Барбашов заявлял, что ВСУ готовят провокацию в подконтрольной им Снигиревке.