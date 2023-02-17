17 февраля 2023

РИАН: Киев запланировал провокацию с убитыми ВСУ мирными жителями

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ВСУ планируют обвинить российских военных в гибели мирных жителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию в подконтрольной им Снигиревке (Херсонская область). Как заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов, ВСУ планируют выдать погибших из-за украинских обстрелов мирных жителей за жертв российских военных.

«В настоящий момент украинскими средствами массовой пропаганды инициирована кампания по дискредитации Вооруженных сил РФ. В частности, мирных жителей города Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии», — сообщил Барбашов РИА Новости.

Он добавил, что поводом стало интервью николаевского областного прокурора. В беседе с журналистами силовик сообщил об эксгумации 27 тел мирных жителей, которые погибли во время того, как Снигиревка находилась под контролем российской армии.

По словам главы российской администрации, на протяжении всего срока, в течение которых город контролировали военные из РФ, местные власти регулярно докладывали об обстрелах со стороны ВСУ. «Я хочу официально заявить, что все задержанные по подозрению в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины <…> были отпущены целыми и невредимыми, о чем и правоохранительным органам Украины, и местным жителям прекрасно известно», — резюмировал Барбашов.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы готовятся осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений». Был спланирован управляемый подрыв зданий наркологического и онкологического диспансеров в Краматорске, а также первой городской больницы по улице Алексея Тихого.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию в подконтрольной им Снигиревке (Херсонская область). Как заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов, ВСУ планируют выдать погибших из-за украинских обстрелов мирных жителей за жертв российских военных. «В настоящий момент украинскими средствами массовой пропаганды инициирована кампания по дискредитации Вооруженных сил РФ. В частности, мирных жителей города Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии», — сообщил Барбашов РИА Новости. Он добавил, что поводом стало интервью николаевского областного прокурора. В беседе с журналистами силовик сообщил об эксгумации 27 тел мирных жителей, которые погибли во время того, как Снигиревка находилась под контролем российской армии. По словам главы российской администрации, на протяжении всего срока, в течение которых город контролировали военные из РФ, местные власти регулярно докладывали об обстрелах со стороны ВСУ. «Я хочу официально заявить, что все задержанные по подозрению в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины <…> были отпущены целыми и невредимыми, о чем и правоохранительным органам Украины, и местным жителям прекрасно известно», — резюмировал Барбашов. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы готовятся осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений». Был спланирован управляемый подрыв зданий наркологического и онкологического диспансеров в Краматорске, а также первой городской больницы по улице Алексея Тихого.
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