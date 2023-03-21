Барбашов: Киев провел в Снигиревке новую эксгумацию для обвинения армии РФ

22 марта 2023 в 06:48 Размер текста - 17 +

Киев пытается переложить ответственность за гибель людей на ВС РФ, считает Юрий Барбашов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона на подконтрольной ей территории Снигиревского района Херсонской области провела новую эксгумацию убитых украинскими войсками мирных жителей. Об этом сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. Он отметил, что таким образом Киев пытается переложить ответственность за гибель людей на российские вооруженные силы. «Киевский режим продолжает провокацию с целью переложить ответственность за гибель мирных граждан, убитых в марте украинскими вооруженными формированиями, на российскую сторону. Всем жителям села известно, что на тот момент в селе Павловка даже не было представителей российских Вооруженный сил и велся целенаправленный обстрел с украинской стороны», — рассказал Барбашов журналистам РИА Новости. Также Барбашов отметил, что в февральском заявлении украинской прокуратуры говорилась об эксгумации тел мирных жителей с пулевыми ранениями. По его словам, с марта по октябрь 2022 года ни один мирный житель Снигиревского района не погиб от пулевого ранения. Барбашов считает, что за жертв российской армии украинцы пытаются выдать жертв украинских карателей, которые погибли в ноябре. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы готовятся осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений». Был спланирован управляемый подрыв зданий наркологического и онкологического диспансеров в Краматорске, а также первой городской больницы по улице Алексея Тихого. В феврале Барбашов заявлял, что ВСУ готовят провокацию в подконтрольной им Снигиревке и планируют выдать погибших из-за украинских обстрелов мирных жителей за жертв российских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинская сторона на подконтрольной ей территории Снигиревского района Херсонской области провела новую эксгумацию убитых украинскими войсками мирных жителей. Об этом сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. Он отметил, что таким образом Киев пытается переложить ответственность за гибель людей на российские вооруженные силы. «Киевский режим продолжает провокацию с целью переложить ответственность за гибель мирных граждан, убитых в марте украинскими вооруженными формированиями, на российскую сторону. Всем жителям села известно, что на тот момент в селе Павловка даже не было представителей российских Вооруженный сил и велся целенаправленный обстрел с украинской стороны», — рассказал Барбашов журналистам РИА Новости. Также Барбашов отметил, что в февральском заявлении украинской прокуратуры говорилась об эксгумации тел мирных жителей с пулевыми ранениями. По его словам, с марта по октябрь 2022 года ни один мирный житель Снигиревского района не погиб от пулевого ранения. Барбашов считает, что за жертв российской армии украинцы пытаются выдать жертв украинских карателей, которые погибли в ноябре. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы готовятся осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений». Был спланирован управляемый подрыв зданий наркологического и онкологического диспансеров в Краматорске, а также первой городской больницы по улице Алексея Тихого. В феврале Барбашов заявлял, что ВСУ готовят провокацию в подконтрольной им Снигиревке и планируют выдать погибших из-за украинских обстрелов мирных жителей за жертв российских военных.