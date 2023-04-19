Боец ЧВК «Вагнер»: мирные жители в Бахмуте отказываются идти на занятую ВСУ сторону

Мирные жители Бахмута (Артемовска) отказывались эвакуироваться на подконтрольную украинской армии сторону города. Гражданские оставались ждать российских военных, заявил один из бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
«Два пацана маленьких, одному — шесть, другому — восемь, по-моему. Сидели с родителями в частном секторе, к ним тоже приходили украинцы, хотели их эвакуировать на свою сторону, но они отказались. Сидели и просто ждали нас», — рассказал военный РИА Новости.
Боец отметил, что подразделения «Вагнер» продолжают вывозить мирное население из города в безопасное место. По его словам, накануне были эвакуированы восемь гражданских.
Бои за Бахмут идут уже более полугода. Не так давно один из командиров ЧВК «Вагнер» заявил, что Украинские бойцы обороняют город, используя живые щиты из своих же военных. Также он сделал вывод, что ВСУ вовсе не готовились к обороне Бахмута, пишет RT. Кроме того, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что под контролем российской армии находится уже более 75% территории города, передает
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!