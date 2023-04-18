18 апреля 2023

В Челябинске ищут 14-летнего подростка, пропавшего после школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток был одет в черные толстовку и джинсы
Подросток был одет в черные толстовку и джинсы Фото:

В Челябинске ищут 14-летнего подростка, который не вернулся со школы домой. О том, что мальчик пропал 18 апреля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».

«Пропал подросток Андрей Звягин 2009 года рождения. Ушел из школы №137 по адресу Свердловский проспект, 24 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — гласит объявление в паблике поисковой группы в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик был одет в черные толстовку с капюшоном и джинсы, при себе была черно-красная спортивная сумка. У юноши среднее телосложение, короткие светлые волосы и рост 168 сантиметров.

Всех, кто обладает информацией, просят позвонить по указанным телефонам
Всех, кто обладает информацией, просят позвонить по указанным телефонам

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В Челябинске ищут 14-летнего подростка, который не вернулся со школы домой. О том, что мальчик пропал 18 апреля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС». «Пропал подросток Андрей Звягин 2009 года рождения. Ушел из школы №137 по адресу Свердловский проспект, 24 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — гласит объявление в паблике поисковой группы в соцсети «ВКонтакте». Мальчик был одет в черные толстовку с капюшоном и джинсы, при себе была черно-красная спортивная сумка. У юноши среднее телосложение, короткие светлые волосы и рост 168 сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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