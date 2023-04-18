Власти решат судьбу Ирбитского молочного завода в 2023 году

Ирбитский молочный завод стоит в плане приватизации на этот год, но процедура в части реализации акций еще не началась. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, рассказала министр агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова на пресс-конференции в «Интерфакс — Урал».
«Ирбитский молочный завод стоит в плане приватизации на этот год, но так как это длинная процедура в части реализации акций, она еще не начата. Это больше вопрос к МУГИСО», — отметила Кузнецова.
О планах приватизировать Ирбитский молочный завод стало известно еще в 2021 году. На недавнем заседании депутатов законодательного собрание Свердловской области предприятие решили продать не полностью, а только 74% акций.
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