Власти решат судьбу Ирбитского молочного завода в 2023 году

Ирбитский молочный завод продадут в 2023 году

19 апреля 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

О планах приватизировать Ирбитский молочный завод стало известно два года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ирбитский молочный завод стоит в плане приватизации на этот год, но процедура в части реализации акций еще не началась. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, рассказала министр агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова на пресс-конференции в «Интерфакс — Урал». «Ирбитский молочный завод стоит в плане приватизации на этот год, но так как это длинная процедура в части реализации акций, она еще не начата. Это больше вопрос к МУГИСО», — отметила Кузнецова. О планах приватизировать Ирбитский молочный завод стало известно еще в 2021 году. На недавнем заседании депутатов законодательного собрание Свердловской области предприятие решили продать не полностью, а только 74% акций.

Ирбитский молочный завод стоит в плане приватизации на этот год, но процедура в части реализации акций еще не началась. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, рассказала министр агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова на пресс-конференции в «Интерфакс — Урал». «Ирбитский молочный завод стоит в плане приватизации на этот год, но так как это длинная процедура в части реализации акций, она еще не начата. Это больше вопрос к МУГИСО», — отметила Кузнецова. О планах приватизировать Ирбитский молочный завод стало известно еще в 2021 году. На недавнем заседании депутатов законодательного собрание Свердловской области предприятие решили продать не полностью, а только 74% акций.