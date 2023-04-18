18 апреля 2023

Жители Челябинска пожаловались на звуки взрывов в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре города раздалось несколько громких хлопков
В центре города раздалось несколько громких хлопков Фото:

Жители Челябинска 19 апреля начали жаловаться на раздающиеся в центре города звуки, похожие на взрывы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в ГУ МЧС по региону.

«В центре Челябинска, в период с 9.30 до 10.15 раздалось несколько громких взрывов. Хлопки было хорошо слышно в офисе при закрытых окнах. Теперь гадаем о причинах этого явления», — рассказал URA.RU читатель.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU подтвердили, что хлопки действительно были, но жителям не следует поддаваться панике. На одном из предприятий города проводятся плановые работы по утилизации отходов производства.

Возможно, что утилизация отходов происходит на одном из оборонных предприятий по производству боеприпасов. В непосредственной близости к Челябинску имеются два подобных завода.

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Жители Челябинска 19 апреля начали жаловаться на раздающиеся в центре города звуки, похожие на взрывы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в ГУ МЧС по региону. «В центре Челябинска, в период с 9.30 до 10.15 раздалось несколько громких взрывов. Хлопки было хорошо слышно в офисе при закрытых окнах. Теперь гадаем о причинах этого явления», — рассказал URA.RU читатель. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU подтвердили, что хлопки действительно были, но жителям не следует поддаваться панике. На одном из предприятий города проводятся плановые работы по утилизации отходов производства. Возможно, что утилизация отходов происходит на одном из оборонных предприятий по производству боеприпасов. В непосредственной близости к Челябинску имеются два подобных завода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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