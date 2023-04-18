Губернатор Куйвашев нашел способ спасти заводы от дефицита кадров

Свердловские власти разработали реформу из-за дефицита кадров на заводах

Евгений Куйвашев анонсировал реформу 19 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о готовящейся реформе, призванной решить проблему дефицита кадров на заводах региона. В этом мэрам и главам предприятий помогут кураторы в министерствах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«Все отраслевые учреждения среднего профессионального образования отойдут к соответствующим министерствам. Перед каждым министерством будет поставлена задача — увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов», — сообщили в ДИПе.

Реформа предполагает, что в каждом министерстве будет определен ответственный, который будет курировать ситуацию в учебном учреждении. Такие специалисты будут занимать должности профильных заместителей министра. По словам Куйвашева, эта мера призвана решить проблему с дефицитом кадров на заводах региона — он составляет 15 тысяч человек. Согласно планам свердловских властей, в ближайшее время представители министерств проконсультируются с мэрами и предприятиями и создадут план работы.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятия придумывают способы привлечь новых сотрудников. В частности, им предлагают более высокую зарплату и проводят экскурсии по будущим местам работы.