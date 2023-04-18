18 апреля 2023

Губернатор Куйвашев нашел способ спасти заводы от дефицита кадров

Свердловские власти разработали реформу из-за дефицита кадров на заводах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Куйвашев анонсировал реформу 19 апреля
Евгений Куйвашев анонсировал реформу 19 апреля Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о готовящейся реформе, призванной решить проблему дефицита кадров на заводах региона. В этом мэрам и главам предприятий помогут кураторы в министерствах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«Все отраслевые учреждения среднего профессионального образования отойдут к соответствующим министерствам. Перед каждым министерством будет поставлена задача — увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов», — сообщили в ДИПе.

Реформа предполагает, что в каждом министерстве будет определен ответственный, который будет курировать ситуацию в учебном учреждении. Такие специалисты будут занимать должности профильных заместителей министра. По словам Куйвашева, эта мера призвана решить проблему с дефицитом кадров на заводах региона — он составляет 15 тысяч человек. Согласно планам свердловских властей, в ближайшее время представители министерств проконсультируются с мэрами и предприятиями и создадут план работы.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятия придумывают способы привлечь новых сотрудников. В частности, им предлагают более высокую зарплату и проводят экскурсии по будущим местам работы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о готовящейся реформе, призванной решить проблему дефицита кадров на заводах региона. В этом мэрам и главам предприятий помогут кураторы в министерствах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «Все отраслевые учреждения среднего профессионального образования отойдут к соответствующим министерствам. Перед каждым министерством будет поставлена задача — увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов», — сообщили в ДИПе. Реформа предполагает, что в каждом министерстве будет определен ответственный, который будет курировать ситуацию в учебном учреждении. Такие специалисты будут занимать должности профильных заместителей министра. По словам Куйвашева, эта мера призвана решить проблему с дефицитом кадров на заводах региона — он составляет 15 тысяч человек. Согласно планам свердловских властей, в ближайшее время представители министерств проконсультируются с мэрами и предприятиями и создадут план работы. Ранее URA.RU сообщало, что предприятия придумывают способы привлечь новых сотрудников. В частности, им предлагают более высокую зарплату и проводят экскурсии по будущим местам работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...