Свердловские студенты отказываются идти на заводы за 79 тысяч рублей

17 апреля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

На заводах не хватает специалистов, но выпускники вузов и техникумов не спешат туда идти Фото: Сергей Русанов © URA.RU Промышленные предприятия не могут привлечь на работу студентов даже высокими зарплатами. Техникам на заводы в Каменске-Уральском (Свердловская область) предлагают зарплату 79 тысяч рублей, но желающих устроиться все равно нет. Об этом рассказала директор по персоналу Уральского алюминиевого завода, депутат Законодательного собрания Свердловской области Анна Соломеина на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». «Вопрос дефицита кадров стоит остро — только по девяти промышленным предприятиям Каменска-Уральского он составляет 1000 человек. И с каждым годом цифра растет. По учебным заведениям, которые находятся в городе, мы можем посчитать, какое количество выпускников к нам придет. Но, например, специальности „техник“ в городе не учат, а из других городов выпускники не приезжают. Мы не можем привлечь техников даже высокими заработными платами — 79 тысяч рублей», — отметила Соломеина. Не мотивирует студентов устраиваться на заводы и расширенный социальный пакет, жилищная программа, дотационное питание, медицинское страхование и материальная помощь. Средний возраст сотрудников на Уральском алюминиевом заводе с каждым годом увеличивается — сейчас он составляет 43 — 47 лет, а еще пять лет назад был на уровне 39 лет. Ранее председатель комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Андрей Мисюра делился статистикой — порядка 25% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование, не идут работать по профессии. Работодатели придумывают яркие маркетинговые ходы, чтобы найти сотрудников на заводы. Например, снимают сериалы для ТВ и проводят экскурсии по Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Промышленные предприятия не могут привлечь на работу студентов даже высокими зарплатами. Техникам на заводы в Каменске-Уральском (Свердловская область) предлагают зарплату 79 тысяч рублей, но желающих устроиться все равно нет. Об этом рассказала директор по персоналу Уральского алюминиевого завода, депутат Законодательного собрания Свердловской области Анна Соломеина на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». «Вопрос дефицита кадров стоит остро — только по девяти промышленным предприятиям Каменска-Уральского он составляет 1000 человек. И с каждым годом цифра растет. По учебным заведениям, которые находятся в городе, мы можем посчитать, какое количество выпускников к нам придет. Но, например, специальности „техник“ в городе не учат, а из других городов выпускники не приезжают. Мы не можем привлечь техников даже высокими заработными платами — 79 тысяч рублей», — отметила Соломеина. Не мотивирует студентов устраиваться на заводы и расширенный социальный пакет, жилищная программа, дотационное питание, медицинское страхование и материальная помощь. Средний возраст сотрудников на Уральском алюминиевом заводе с каждым годом увеличивается — сейчас он составляет 43 — 47 лет, а еще пять лет назад был на уровне 39 лет. Ранее председатель комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Андрей Мисюра делился статистикой — порядка 25% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование, не идут работать по профессии. Работодатели придумывают яркие маркетинговые ходы, чтобы найти сотрудников на заводы. Например, снимают сериалы для ТВ и проводят экскурсии по Свердловской области.