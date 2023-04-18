Тюменцам предлагают упаковывать котлеты за зарплату в 120 тысяч рублей

Трудится необходимо будет в Калужской области вахтой 60 смен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом в Калужской области. Трудиться необходимо на складе, упаковывая мясные полуфабрикаты. За вахту в 60 смен работодатель обещает заплатить не менее 120 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter.

«На производство полуфабрикатов в Калужскую область требуются упаковщики на полуфабрикаты (котлетки). Заработная плата: 120 тысяч рублей за вахту. Вахта — 60 смен», — говорится в вакансии, опубликованной на HeadHunter.

Работодатель гарантирует кандидату бесплатное проживание в квартире и питание. Предоставляется также спецодежда. Соискателя возьмут и без опыта, обучение проводится в процессе работы, без потери заработной платы.

Ранее вахтовым методом тюменцам предлагали работу в крупной федеральной компании. Трудиться необходимо на складе, упаковывая морские деликатесы: рыбные котлеты, палочки, креветки и кальмары.