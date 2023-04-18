Тюменец, чья собака покусала двухлетнего ребенка за лицо, заплатит миллион

Суд приговорил владельца собаки к крупному штрафу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменец, чья собака покусала двухлетнего ребенка за лицо, заплатит потерпевшему миллион рублей по решению суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура округа обратилась с исковым заявлением к собственнику собаки о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил требования надзорного ведомства», — рассказали в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что 18 января в Тюмени стаффордширский терьер напал на двухлетнего ребенка и покусал его за лицо. Происшествие случилось в лифте многоквартирного дома. Ребенку потребовалась помощь пластических хирургов.