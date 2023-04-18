18 апреля 2023

Тюменец, чья собака покусала двухлетнего ребенка за лицо, заплатит миллион

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил владельца собаки к крупному штрафу
Суд приговорил владельца собаки к крупному штрафу Фото:

Тюменец, чья собака покусала двухлетнего ребенка за лицо, заплатит потерпевшему миллион рублей по решению суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура округа обратилась с исковым заявлением к собственнику собаки о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил требования надзорного ведомства», — рассказали в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что 18 января в Тюмени стаффордширский терьер напал на двухлетнего ребенка и покусал его за лицо. Происшествие случилось в лифте многоквартирного дома. Ребенку потребовалась помощь пластических хирургов.

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Тюменец, чья собака покусала двухлетнего ребенка за лицо, заплатит потерпевшему миллион рублей по решению суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура округа обратилась с исковым заявлением к собственнику собаки о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил требования надзорного ведомства», — рассказали в пресс-службе. Ранее агентство писало, что 18 января в Тюмени стаффордширский терьер напал на двухлетнего ребенка и покусал его за лицо. Происшествие случилось в лифте многоквартирного дома. Ребенку потребовалась помощь пластических хирургов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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