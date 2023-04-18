18 апреля 2023

В Миассе разыскивают подростка, который ушел из дома в одних носках

© Служба новостей «URA.RU»
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К поиску босого подростка подключилась полиция
К поиску босого подростка подключилась полиция Фото:

В Миассе Челябинской области ищут подростка, который ушел из дома в одних носках и не вернулся. Об этом сообщили 19 апреля в пресс-службе отдела полиции города.

«Полиция ищет без вести пропавшего подростка. Он ушел из дома босиком в черных носках, серой футболке и синих шортах с красными лампасами. Колено левой ноги обмотано бинтом», — уточнили в ведомстве.

Среди его примет указан рост 165 сантиметров, плотное телосложение. У подростка азиатский тип лица с карими глазами, волосы темные и кудрявые. Полиция просит всех, кто знает о месте нахождения подростка, обратиться в отдел полиции или сообщить информацию по телефонам дежурной части.

Обновлено в 13:02 по уральскому времени:

«Найден. Жив», — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

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В Миассе Челябинской области ищут подростка, который ушел из дома в одних носках и не вернулся. Об этом сообщили 19 апреля в пресс-службе отдела полиции города. «Полиция ищет без вести пропавшего подростка. Он ушел из дома босиком в черных носках, серой футболке и синих шортах с красными лампасами. Колено левой ноги обмотано бинтом», — уточнили в ведомстве. Среди его примет указан рост 165 сантиметров, плотное телосложение. У подростка азиатский тип лица с карими глазами, волосы темные и кудрявые. Полиция просит всех, кто знает о месте нахождения подростка, обратиться в отдел полиции или сообщить информацию по телефонам дежурной части. Обновлено в 13:02 по уральскому времени: «Найден. Жив», — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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