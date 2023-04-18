В Миассе разыскивают подростка, который ушел из дома в одних носках

В Миассе Челябинской области ищут подростка, который ушел из дома в одних носках и не вернулся. Об этом сообщили 19 апреля в пресс-службе отдела полиции города.
«Полиция ищет без вести пропавшего подростка. Он ушел из дома босиком в черных носках, серой футболке и синих шортах с красными лампасами. Колено левой ноги обмотано бинтом», — уточнили в ведомстве.
Среди его примет указан рост 165 сантиметров, плотное телосложение. У подростка азиатский тип лица с карими глазами, волосы темные и кудрявые. Полиция просит всех, кто знает о месте нахождения подростка, обратиться в отдел полиции или сообщить информацию по телефонам дежурной части.
Обновлено в 13:02 по уральскому времени:
«Найден. Жив», — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
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