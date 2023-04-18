В Челябинске автомобилист сбил девятилетнего велосипедиста

19 апреля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства наезда на ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске водитель автомобиля «Лада Гранта» 19 апреля сбил девятилетнего пешехода. ДТП произошло вблизи пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции. «По предварительным данным, ДТП произошло в 10.15 часов в Челябинске, по ул. Энтузиастов, 28А. Водитель автомобиля „Лада Гранта“ вблизи пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста», — отмечают в пресс-службе. В результате дорожного происшествия девятилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства наезда на ребенка.

В Челябинске водитель автомобиля «Лада Гранта» 19 апреля сбил девятилетнего пешехода. ДТП произошло вблизи пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции. «По предварительным данным, ДТП произошло в 10.15 часов в Челябинске, по ул. Энтузиастов, 28А. Водитель автомобиля „Лада Гранта“ вблизи пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста», — отмечают в пресс-службе. В результате дорожного происшествия девятилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства наезда на ребенка.