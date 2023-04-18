18 апреля 2023

В Челябинске автомобилист сбил девятилетнего велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства наезда на ребенка
Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства наезда на ребенка Фото:

В Челябинске водитель автомобиля «Лада Гранта» 19 апреля сбил девятилетнего пешехода. ДТП произошло вблизи пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции.

«По предварительным данным, ДТП произошло в 10.15 часов в Челябинске, по ул. Энтузиастов, 28А. Водитель автомобиля „Лада Гранта“ вблизи пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста», — отмечают в пресс-службе.

В результате дорожного происшествия девятилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства наезда на ребенка.

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В Челябинске водитель автомобиля «Лада Гранта» 19 апреля сбил девятилетнего пешехода. ДТП произошло вблизи пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции. «По предварительным данным, ДТП произошло в 10.15 часов в Челябинске, по ул. Энтузиастов, 28А. Водитель автомобиля „Лада Гранта“ вблизи пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста», — отмечают в пресс-службе. В результате дорожного происшествия девятилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства наезда на ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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