В Челябинске автомобилист сбил девятилетнего велосипедиста

Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства наезда на ребенка
В Челябинске водитель автомобиля «Лада Гранта» 19 апреля сбил девятилетнего пешехода. ДТП произошло вблизи пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции.
«По предварительным данным, ДТП произошло в 10.15 часов в Челябинске, по ул. Энтузиастов, 28А. Водитель автомобиля „Лада Гранта“ вблизи пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста», — отмечают в пресс-службе.
В результате дорожного происшествия девятилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства наезда на ребенка.
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