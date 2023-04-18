Губернатор Моор поедет в Узбекистан

Губернатор Тюменской области Александр Моор поедет в Узбекистан на выставку «Иннопром. Центральная Азия». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Мероприятие пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля.
«На следующей неделе с коллегами планирую работать в Ташкенте на международной промышленной выставке „Иннопром. Центральная Азия 2023“. Презентуем узбекским компаниям в том числе и преимущества нефтегазового кластера», — написал Моор.
Губернатор также рассказал, что 19 апреля встретился в Тюмени с генеральным консулом Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым. Участники встречи обсудили расширение сотрудничества.
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