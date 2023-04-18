Речфлот в ХМАО возобновит перевозку пассажиров в мае

19 апреля 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Теплоход «Урайречфлота» будет совершать 14 рейсов в день Фото: Сергей Русанов © URA.RU В мае «Урайречфлот» вновь начнет перевозить пассажиров через реку Конда. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в транспортной компании. «С 1 мая „Урайречфлот“ возобновляет пассажирские перевозки. Теплоход будет курсировать по маршруту Урай-Лесхоз-Кузьмичи-Урай», — рассказали в речном флоте. Всего в сутки судно будет совершать 14 рейсов. На грузовой переправе возобновит работу паром и теплоход «Урай». Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО закупают новые теплоходы для пассажирских перевозок. Компания «Северречфлот» использует судна для перевозки югорчан.

В мае «Урайречфлот» вновь начнет перевозить пассажиров через реку Конда. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в транспортной компании. «С 1 мая „Урайречфлот“ возобновляет пассажирские перевозки. Теплоход будет курсировать по маршруту Урай-Лесхоз-Кузьмичи-Урай», — рассказали в речном флоте. Всего в сутки судно будет совершать 14 рейсов. На грузовой переправе возобновит работу паром и теплоход «Урай». Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО закупают новые теплоходы для пассажирских перевозок. Компания «Северречфлот» использует судна для перевозки югорчан.