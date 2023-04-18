18 апреля 2023
17 апреля 2023

Речфлот в ХМАО возобновит перевозку пассажиров в мае

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплоход «Урайречфлота» будет совершать 14 рейсов в день
Теплоход «Урайречфлота» будет совершать 14 рейсов в день Фото:

В мае «Урайречфлот» вновь начнет перевозить пассажиров через реку Конда. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в транспортной компании.

«С 1 мая „Урайречфлот“ возобновляет пассажирские перевозки. Теплоход будет курсировать по маршруту Урай-Лесхоз-Кузьмичи-Урай», — рассказали в речном флоте.

Всего в сутки судно будет совершать 14 рейсов. На грузовой переправе возобновит работу паром и теплоход «Урай».

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО закупают новые теплоходы для пассажирских перевозок. Компания «Северречфлот» использует судна для перевозки югорчан.

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В мае «Урайречфлот» вновь начнет перевозить пассажиров через реку Конда. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в транспортной компании. «С 1 мая „Урайречфлот“ возобновляет пассажирские перевозки. Теплоход будет курсировать по маршруту Урай-Лесхоз-Кузьмичи-Урай», — рассказали в речном флоте. Всего в сутки судно будет совершать 14 рейсов. На грузовой переправе возобновит работу паром и теплоход «Урай». Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО закупают новые теплоходы для пассажирских перевозок. Компания «Северречфлот» использует судна для перевозки югорчан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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