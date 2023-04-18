Речфлот в ХМАО возобновит перевозку пассажиров в мае

Теплоход «Урайречфлота» будет совершать 14 рейсов в день
В мае «Урайречфлот» вновь начнет перевозить пассажиров через реку Конда. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в транспортной компании.
«С 1 мая „Урайречфлот“ возобновляет пассажирские перевозки. Теплоход будет курсировать по маршруту Урай-Лесхоз-Кузьмичи-Урай», — рассказали в речном флоте.
Всего в сутки судно будет совершать 14 рейсов. На грузовой переправе возобновит работу паром и теплоход «Урай».
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО закупают новые теплоходы для пассажирских перевозок. Компания «Северречфлот» использует судна для перевозки югорчан.
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