Власти ХМАО закупают новые теплоходы для пассажирских перевозок

В Югре обновляют речфлот для пассажирских перевозок Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В Нижегородской области в центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева спущен на воду второй теплоход «Метеор 120Р», который будет использоваться компанией «Северречфлот» для перевозки югорчан. Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.

«Да, сегодня спускали „Метеор“ на воду. По контракту он должен прибыть в Югру к осени. Первый „Метеор“ уже встал на маршрут Ханты-Мансийск—Урманный», — сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. Там также уточнили, что планируется построить еще два новых теплохода для нужд «Северречфлота».

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре работает единственная в России плавучая поликлиника на базе теплохода «Николай Пирогов». Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко при посещении региона предлагал распространить этот опыт по всей России.