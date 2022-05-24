Власти ХМАО закупают новые теплоходы для пассажирских перевозок

В Нижегородской области в центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева спущен на воду второй теплоход «Метеор 120Р», который будет использоваться компанией «Северречфлот» для перевозки югорчан. Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.
«Да, сегодня спускали „Метеор“ на воду. По контракту он должен прибыть в Югру к осени. Первый „Метеор“ уже встал на маршрут Ханты-Мансийск—Урманный», — сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. Там также уточнили, что планируется построить еще два новых теплохода для нужд «Северречфлота».
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре работает единственная в России плавучая поликлиника на базе теплохода «Николай Пирогов». Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко при посещении региона предлагал распространить этот опыт по всей России.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событий
В Нижегородской области в центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева спущен на воду второй теплоход «Метеор 120Р», который будет использоваться компанией «Северречфлот» для перевозки югорчан. Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры. «Да, сегодня спускали „Метеор“ на воду. По контракту он должен прибыть в Югру к осени. Первый „Метеор“ уже встал на маршрут Ханты-Мансийск—Урманный», — сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. Там также уточнили, что планируется построить еще два новых теплохода для нужд «Северречфлота». Ранее URA.RU сообщало, что в Югре работает единственная в России плавучая поликлиника на базе теплохода «Николай Пирогов». Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко при посещении региона предлагал распространить этот опыт по всей России.