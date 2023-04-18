Пермский школьник покончил с собой из-за неразделенной любви

Тело подростка было найдено в одном из заброшенных домов
В Кизеле (Пермский край) нашли тело 15-летнего подростка, которого до этого объявляли розыск. Как сообщает telegram-канал Baza, школьник покончил с собой из-за неразделенной любви.
«В Пермском крае восьмиклассник покончил с собой из-за безответной любви. Тело 15-летнего Ромы (имя изменено), пропавшего накануне в городе Кизеле, нашли в одном из заброшенных домов», — сообщает telegram-канал.
Также рядом со школьником обнаружили предсмертную записку, где он все и объяснил. Ранее подростка объявили пропавшим, волонтеры объявили о поисках.
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