Пермский школьник покончил с собой из-за неразделенной любви

19 апреля 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Тело подростка было найдено в одном из заброшенных домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кизеле (Пермский край) нашли тело 15-летнего подростка, которого до этого объявляли розыск. Как сообщает telegram-канал Baza, школьник покончил с собой из-за неразделенной любви. «В Пермском крае восьмиклассник покончил с собой из-за безответной любви. Тело 15-летнего Ромы (имя изменено), пропавшего накануне в городе Кизеле, нашли в одном из заброшенных домов», — сообщает telegram-канал. Также рядом со школьником обнаружили предсмертную записку, где он все и объяснил. Ранее подростка объявили пропавшим, волонтеры объявили о поисках.

В Кизеле (Пермский край) нашли тело 15-летнего подростка, которого до этого объявляли розыск. Как сообщает telegram-канал Baza, школьник покончил с собой из-за неразделенной любви. «В Пермском крае восьмиклассник покончил с собой из-за безответной любви. Тело 15-летнего Ромы (имя изменено), пропавшего накануне в городе Кизеле, нашли в одном из заброшенных домов», — сообщает telegram-канал. Также рядом со школьником обнаружили предсмертную записку, где он все и объяснил. Ранее подростка объявили пропавшим, волонтеры объявили о поисках.