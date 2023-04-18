В Екатеринбурге взлетели цены на фрукты

В магазинах Екатеринбурга выросли цены на яблоки, мандарины, груши, киви и лайм в среднем на 19,5%. Это следует из динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда».
С 28 марта 2023 года стоимость 500 граммов яблок выросла с 55 рублей до 68 рублей (+19,1%). Килограмм мандаринов оценивается в 112 рублей, ранее его можно было купить за 98 рублей (+12,5%). Самый заметный рост в цене составили киви, на 500 граммов фрукта устанавливают цену в 98 рублей, что на 43 рубля больше старой цены (+43,8).
Также подорожали 100 граммов лайма на 15% с 34 рублей до 40 рублей. Меньше всего прибавили в цене груши: за 500 граммов жителям столицы Урала придется заплатить 132 рубля, вместо привычных 122 рублей (+7,5%).
Общий рост цен вышеперечисленных фруктов составил 19,5%. Данные актуальны на 19 апреля 2023 года.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге за две неделе подорожали яблоки, апельсины, мандарины, грейпфруты и гранаты. В среднем рост составил 9,6%.
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