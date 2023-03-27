27 марта 2023

В Екатеринбурге взлетели цены на фрукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Овощные и фруктовые лотки в супермаркете Магнит. Челябинск, продукты, фрукты, супермаркет магнит, магазин
За две недели в столице Урала фрукты подорожали на 9,6% Фото:

В магазинах Екатеринбурга с 14 марта 2023 года по 28 марта стоимость яблок, апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и гранатов выросла в среднем на 9,6%. Это следует из динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда».

С 14 марта 2023 года стоимость 500 граммов яблок повысилась на 9% до 55 рублей. Стоимость 800 граммов граната выросла до 158 рублей (+10,1%). Теперь за 900 граммов апельсинов придется заплатить 103 рубля (+12,6%).

Также заметно подорожали мандарины, за один килограмм установили цены в 109 рублей (+10%). Менее заметным оказался рост стоимости 600 граммов грейпфрута на 6,7% до 69 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что цены на фрукты в магазинах Екатеринбурга взлетели за два выходных дня. Средний рост цен составил 8,5%.

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В магазинах Екатеринбурга с 14 марта 2023 года по 28 марта стоимость яблок, апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и гранатов выросла в среднем на 9,6%. Это следует из динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда». С 14 марта 2023 года стоимость 500 граммов яблок повысилась на 9% до 55 рублей. Стоимость 800 граммов граната выросла до 158 рублей (+10,1%). Теперь за 900 граммов апельсинов придется заплатить 103 рубля (+12,6%). Также заметно подорожали мандарины, за один килограмм установили цены в 109 рублей (+10%). Менее заметным оказался рост стоимости 600 граммов грейпфрута на 6,7% до 69 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что цены на фрукты в магазинах Екатеринбурга взлетели за два выходных дня. Средний рост цен составил 8,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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