В Екатеринбурге взлетели цены на фрукты

28 марта 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

За две недели в столице Урала фрукты подорожали на 9,6% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В магазинах Екатеринбурга с 14 марта 2023 года по 28 марта стоимость яблок, апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и гранатов выросла в среднем на 9,6%. Это следует из динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда». С 14 марта 2023 года стоимость 500 граммов яблок повысилась на 9% до 55 рублей. Стоимость 800 граммов граната выросла до 158 рублей (+10,1%). Теперь за 900 граммов апельсинов придется заплатить 103 рубля (+12,6%). Также заметно подорожали мандарины, за один килограмм установили цены в 109 рублей (+10%). Менее заметным оказался рост стоимости 600 граммов грейпфрута на 6,7% до 69 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что цены на фрукты в магазинах Екатеринбурга взлетели за два выходных дня. Средний рост цен составил 8,5%.

В магазинах Екатеринбурга с 14 марта 2023 года по 28 марта стоимость яблок, апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и гранатов выросла в среднем на 9,6%. Это следует из динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда». С 14 марта 2023 года стоимость 500 граммов яблок повысилась на 9% до 55 рублей. Стоимость 800 граммов граната выросла до 158 рублей (+10,1%). Теперь за 900 граммов апельсинов придется заплатить 103 рубля (+12,6%). Также заметно подорожали мандарины, за один килограмм установили цены в 109 рублей (+10%). Менее заметным оказался рост стоимости 600 граммов грейпфрута на 6,7% до 69 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что цены на фрукты в магазинах Екатеринбурга взлетели за два выходных дня. Средний рост цен составил 8,5%.