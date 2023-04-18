Мэрия Екатеринбурга избавляется от парковки в центре города

Подземная парковка расположена рядом с «Екатеринбург Ареной»
Мэрия Екатеринбурга готовится на три года отдать в частные руки парковку рядом с Центральным стадионом. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте «Тендеры Екатеринбурга и Свердловской области».
«Муниципальное бюджетное учреждение „Городская служба автопарковок“ объявляет тендер», — говорится на сайте. Речь идет о парковке по адресу Пирогова, 3/2, которая на три года перейдет в частные руки. Цена контракта — почти 3,2 миллиона рублей.
Желающий завладеть парковкой более чем на 400 мест должен подать заявку до 11 мая. Объект был построен к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
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