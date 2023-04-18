Мэрия Екатеринбурга избавляется от парковки в центре города

Мэрия Екатеринбурга выставила на торги парковку у «Екатеринбург Арены»

19 апреля 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Подземная парковка расположена рядом с «Екатеринбург Ареной» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мэрия Екатеринбурга готовится на три года отдать в частные руки парковку рядом с Центральным стадионом. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте «Тендеры Екатеринбурга и Свердловской области». «Муниципальное бюджетное учреждение „Городская служба автопарковок“ объявляет тендер», — говорится на сайте. Речь идет о парковке по адресу Пирогова, 3/2, которая на три года перейдет в частные руки. Цена контракта — почти 3,2 миллиона рублей. Желающий завладеть парковкой более чем на 400 мест должен подать заявку до 11 мая. Объект был построен к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Мэрия Екатеринбурга готовится на три года отдать в частные руки парковку рядом с Центральным стадионом. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте «Тендеры Екатеринбурга и Свердловской области». «Муниципальное бюджетное учреждение „Городская служба автопарковок“ объявляет тендер», — говорится на сайте. Речь идет о парковке по адресу Пирогова, 3/2, которая на три года перейдет в частные руки. Цена контракта — почти 3,2 миллиона рублей. Желающий завладеть парковкой более чем на 400 мест должен подать заявку до 11 мая. Объект был построен к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.