18 апреля 2023

В Челябинске девять человек заболели сальмонеллезом, заказав суши

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан MIO. Екатеринбург, роллы, суши, азиатская кухня, mio ресторан
После роллов из доставки сальмонеллезным энтеритом заболело девять челябинцев Фото:

Девять жителей Челябинска заболели сальмонеллезным энтеритом, воспользовавшись услугой по доставке роллов. О том, что деятельность предпринимателя приостановлена на два месяца, URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«На основании девяти случаев сальмонеллезного энтерита среди населения и санитарно—эпидемиологического расследования проведен внеплановый инспекционный визит. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области», — уточнили в ведомстве.

Управление установило санитарные и технические нарушения, которые ведут к распространению инфекций. На производстве провели заключительную дезинфекцию и противоэпидемический комплекс мер. Предпринимателю выдали предписание. Курчатовский райсуд постановил прекратить деятельность на 60 суток по статье 6.6 КоАП РФ.

По этой же статье повторно запретили работать кафе, где челябинцы массово заразились гепатитом. Второй запрет начал действовать сразу после того, как закончился первый.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девять жителей Челябинска заболели сальмонеллезным энтеритом, воспользовавшись услугой по доставке роллов. О том, что деятельность предпринимателя приостановлена на два месяца, URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «На основании девяти случаев сальмонеллезного энтерита среди населения и санитарно—эпидемиологического расследования проведен внеплановый инспекционный визит. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области», — уточнили в ведомстве. Управление установило санитарные и технические нарушения, которые ведут к распространению инфекций. На производстве провели заключительную дезинфекцию и противоэпидемический комплекс мер. Предпринимателю выдали предписание. Курчатовский райсуд постановил прекратить деятельность на 60 суток по статье 6.6 КоАП РФ. По этой же статье повторно запретили работать кафе, где челябинцы массово заразились гепатитом. Второй запрет начал действовать сразу после того, как закончился первый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...