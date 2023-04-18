В Челябинске девять человек заболели сальмонеллезом, заказав суши

19 апреля 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

После роллов из доставки сальмонеллезным энтеритом заболело девять челябинцев Фото: Размик Закарян © URA.RU Девять жителей Челябинска заболели сальмонеллезным энтеритом, воспользовавшись услугой по доставке роллов. О том, что деятельность предпринимателя приостановлена на два месяца, URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «На основании девяти случаев сальмонеллезного энтерита среди населения и санитарно—эпидемиологического расследования проведен внеплановый инспекционный визит. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области», — уточнили в ведомстве. Управление установило санитарные и технические нарушения, которые ведут к распространению инфекций. На производстве провели заключительную дезинфекцию и противоэпидемический комплекс мер. Предпринимателю выдали предписание. Курчатовский райсуд постановил прекратить деятельность на 60 суток по статье 6.6 КоАП РФ. По этой же статье повторно запретили работать кафе, где челябинцы массово заразились гепатитом. Второй запрет начал действовать сразу после того, как закончился первый.

Девять жителей Челябинска заболели сальмонеллезным энтеритом, воспользовавшись услугой по доставке роллов. О том, что деятельность предпринимателя приостановлена на два месяца, URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «На основании девяти случаев сальмонеллезного энтерита среди населения и санитарно—эпидемиологического расследования проведен внеплановый инспекционный визит. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области», — уточнили в ведомстве. Управление установило санитарные и технические нарушения, которые ведут к распространению инфекций. На производстве провели заключительную дезинфекцию и противоэпидемический комплекс мер. Предпринимателю выдали предписание. Курчатовский райсуд постановил прекратить деятельность на 60 суток по статье 6.6 КоАП РФ. По этой же статье повторно запретили работать кафе, где челябинцы массово заразились гепатитом. Второй запрет начал действовать сразу после того, как закончился первый.