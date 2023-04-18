Приставы повторно опечатали кафе «Дархан» до 12 июня Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске кафе «Дархан», с которого началась вспышка гепатита А, закрыли на повторный срок. О том, что хозяйка кафе не устранила нарушения, URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону.

«Вновь опечатаны помещения предприятия общественного питания „Дархан“. Основания для привлечения к ответственности не устранены, не обеспечено соблюдение обязательных санитарных правил. „Дархан“ создает угрозу массовых заболеваний, причинения вреда жизни и здоровью граждан», — уточнили в ФССП.

В кафе нет условий для профилактики гепатита А и производственного контроля. В том числе гарантий соблюдения санитарных норм при готовке, хранении и реализации продуктов. На производстве промаркирован не весь инвентарь, у одного сотрудника нет медкнижки, у другого — отметки о допуске к работе.

«Дархан» опечатали до 12 июня включительно. Центральный райсуд признал хозяйку кафе виновной по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил приостановить работу на 90 суток.

В январе с кафе «Дархан» в Челябинске началась вспышка гепатита А. Обстановка пришла в норму к концу месяца, когда заражение было подтверждено у 70 человек. Кафе закрыли, выявив несоблюдение санитарных норм. По факту заражения возбудили уголовное дело, а ход расследования поставлен на контроль руководством прокуратуры. В апреле Роспотребнадзор региона объявил о подготовке группового иска к кафе «Дархан». Обращения пострадавших в планах ведомства принимать до 20 апреля.

«Дархан» опечатали на 90 суток с даты окончания предыдущего срока фото: пресс-служба ФССП по Челябинской области