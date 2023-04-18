18 апреля 2023

В Челябинске временно отменят троллейбус №6

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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, троллейбус, остановка общественного транспорта, соблюдай дистанцию
Троллейбус №6 отменят с 20 апреля по 19 мая из-за ремонта дороги Фото:

В Челябинске с 20 апреля по 19 мая включительно перестанет ходить троллейбус №6 из-за ремонта участка дороги на проспекте Ленина. Об этом сообщили в областной службе перевозчика.

«Троллейбус №6, следующий по маршруту „ЧТЗ — Первоозерный“, с 20 апреля до 19 мая включительно не будет ходить. Причиной отмены рейсов стал ремонт дороги на проспекте Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной», — уточнили в официальном telegram-канале службы.

Пассажиры могут воспользоваться автобусом №2. По маршруту можно также проехать на трамваях №6 и №15 с пересадкой на остановке «Театр ЧТЗ» на троллейбус №19.

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В Челябинске с 20 апреля по 19 мая включительно перестанет ходить троллейбус №6 из-за ремонта участка дороги на проспекте Ленина. Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «Троллейбус №6, следующий по маршруту „ЧТЗ — Первоозерный“, с 20 апреля до 19 мая включительно не будет ходить. Причиной отмены рейсов стал ремонт дороги на проспекте Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной», — уточнили в официальном telegram-канале службы. Пассажиры могут воспользоваться автобусом №2. По маршруту можно также проехать на трамваях №6 и №15 с пересадкой на остановке «Театр ЧТЗ» на троллейбус №19.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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