В Челябинске временно отменят троллейбус №6

19 апреля 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Троллейбус №6 отменят с 20 апреля по 19 мая из-за ремонта дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 20 апреля по 19 мая включительно перестанет ходить троллейбус №6 из-за ремонта участка дороги на проспекте Ленина. Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «Троллейбус №6, следующий по маршруту „ЧТЗ — Первоозерный“, с 20 апреля до 19 мая включительно не будет ходить. Причиной отмены рейсов стал ремонт дороги на проспекте Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной», — уточнили в официальном telegram-канале службы. Пассажиры могут воспользоваться автобусом №2. По маршруту можно также проехать на трамваях №6 и №15 с пересадкой на остановке «Театр ЧТЗ» на троллейбус №19.

В Челябинске с 20 апреля по 19 мая включительно перестанет ходить троллейбус №6 из-за ремонта участка дороги на проспекте Ленина. Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «Троллейбус №6, следующий по маршруту „ЧТЗ — Первоозерный“, с 20 апреля до 19 мая включительно не будет ходить. Причиной отмены рейсов стал ремонт дороги на проспекте Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной», — уточнили в официальном telegram-канале службы. Пассажиры могут воспользоваться автобусом №2. По маршруту можно также проехать на трамваях №6 и №15 с пересадкой на остановке «Театр ЧТЗ» на троллейбус №19.