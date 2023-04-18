Клиентам банка «Тинькофф» стали возвращаться деньги за покупки, которые они делали 11 апреля. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько читателей.
«Мне вернулись деньги за покупки, которые я делал 11 апреля. Удивился. Написал в службу поддержки, там ответили, что позже деньги все равно спишутся», — поделился читатель Рафис.
В техподдержке у клиента попросили прощение за то, что так вышло и объяснили причину. «Отменили операции, так как не получили подтверждение на списание от банка, который обслуживает магазин. Деньги вернулись на ваш счет. Позже, как только получим подтверждение, деньги правильно спишутся», — ответили в техподдержке.
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