Екатеринбуржцам из-за сбоя возвращают деньги за покупки. Скрин

19 апреля 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

В банке произошел сбой, и клиентам стали возвращаться деньги за покупки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Клиентам банка «Тинькофф» стали возвращаться деньги за покупки, которые они делали 11 апреля. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько читателей. «Мне вернулись деньги за покупки, которые я делал 11 апреля. Удивился. Написал в службу поддержки, там ответили, что позже деньги все равно спишутся», — поделился читатель Рафис. В техподдержке у клиента попросили прощение за то, что так вышло и объяснили причину. «Отменили операции, так как не получили подтверждение на списание от банка, который обслуживает магазин. Деньги вернулись на ваш счет. Позже, как только получим подтверждение, деньги правильно спишутся», — ответили в техподдержке. Деньги вернулись за покупку 11 апреля Скрин: читатель URA.RU Деньги вернулись из «Красного-белого», «Верного» и «Перекрестка» Скрин: читатель URA.RU

Клиентам банка «Тинькофф» стали возвращаться деньги за покупки, которые они делали 11 апреля. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько читателей. «Мне вернулись деньги за покупки, которые я делал 11 апреля. Удивился. Написал в службу поддержки, там ответили, что позже деньги все равно спишутся», — поделился читатель Рафис. В техподдержке у клиента попросили прощение за то, что так вышло и объяснили причину. «Отменили операции, так как не получили подтверждение на списание от банка, который обслуживает магазин. Деньги вернулись на ваш счет. Позже, как только получим подтверждение, деньги правильно спишутся», — ответили в техподдержке.