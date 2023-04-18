18 апреля 2023

Екатеринбуржцам из-за сбоя возвращают деньги за покупки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятирублевая купюра. Екатеринбург, финансы, деньги, накопления, пачка денег, пять рублей
В банке произошел сбой, и клиентам стали возвращаться деньги за покупки Фото:

Клиентам банка «Тинькофф» стали возвращаться деньги за покупки, которые они делали 11 апреля. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько читателей.

«Мне вернулись деньги за покупки, которые я делал 11 апреля. Удивился. Написал в службу поддержки, там ответили, что позже деньги все равно спишутся», — поделился читатель Рафис.

В техподдержке у клиента попросили прощение за то, что так вышло и объяснили причину. «Отменили операции, так как не получили подтверждение на списание от банка, который обслуживает магазин. Деньги вернулись на ваш счет. Позже, как только получим подтверждение, деньги правильно спишутся», — ответили в техподдержке.

Деньги вернулись за покупку 11 апреля
Деньги вернулись за покупку 11 апреля
Деньги вернулись из «Красного-белого», «Верного» и «Перекрестка»
Деньги вернулись из «Красного-белого», «Верного» и «Перекрестка»

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Клиентам банка «Тинькофф» стали возвращаться деньги за покупки, которые они делали 11 апреля. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько читателей. «Мне вернулись деньги за покупки, которые я делал 11 апреля. Удивился. Написал в службу поддержки, там ответили, что позже деньги все равно спишутся», — поделился читатель Рафис. В техподдержке у клиента попросили прощение за то, что так вышло и объяснили причину. «Отменили операции, так как не получили подтверждение на списание от банка, который обслуживает магазин. Деньги вернулись на ваш счет. Позже, как только получим подтверждение, деньги правильно спишутся», — ответили в техподдержке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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