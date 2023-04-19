В челябинском вузе из-за коррупции студенты учились с риском для жизни

Работы по ремонту пожарной сигнализации приняли без их фактического выполнения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Уральском госуниверситете физической культуры (УралГУФК) в Челябинске из-за коррумпированности начальника одного из отделов студенты обучались с риском для жизни. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, начальник получил взятку от монтажной компании, чтобы принять работы по ремонту пожарной сигнализации без их проведения.

«В декабре 2020 года директор компании „Гранд“ передал 105 тысяч рублей начальнику отдела университета за беспрепятственное заключение договора. Также сотрудник учебного заведения подписал акты приема выполненных работ по ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании учебных корпусов университета без их фактического выполнения и поставки товаров», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что компания, директор которой дал взятку, привлечена к ответственности. Ей назначен штраф в виде миллиона рублей. Начальник отдела ранее был задержан и судим. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.