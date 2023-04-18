В Тюмени отправили в колонию педофила из научного центра

Мужчина проведет в колонии строго режима 14 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Работник одного из научных центров Тюмени осужден на 14 лет строгого режима за приставания к девушке-подростку. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«35-летний тюменец в ноябре 2019 года и в феврале 2020 года приставал к дальней родственнице, не достигшей 14-летнего возраста. Девушка была в гостях у своей бабушки и, разговаривая, присела на диван к Антону К., который воспользовался ситуацией. Девушка стеснялась рассказывать маме о своих злоключениях, а потом все-таки призналась, и родительница с заявлением обратилась в Следственный комитет», — рассказали в суде подробности преступления.

Мужчина в ходе следствия вину признал. Помимо срока, суд взыскал с него 800 тысяч рублей в качестве морального вреда.