18 апреля 2023

В Тюмени отправили в колонию педофила из научного центра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчина проведет в колонии строго режима 14 лет Фото:

Работник одного из научных центров Тюмени осужден на 14 лет строгого режима за приставания к девушке-подростку. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«35-летний тюменец в ноябре 2019 года и в феврале 2020 года приставал к дальней родственнице, не достигшей 14-летнего возраста. Девушка была в гостях у своей бабушки и, разговаривая, присела на диван к Антону К., который воспользовался ситуацией. Девушка стеснялась рассказывать маме о своих злоключениях, а потом все-таки призналась, и родительница с заявлением обратилась в Следственный комитет», — рассказали в суде подробности преступления.

Мужчина в ходе следствия вину признал. Помимо срока, суд взыскал с него 800 тысяч рублей в качестве морального вреда.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работник одного из научных центров Тюмени осужден на 14 лет строгого режима за приставания к девушке-подростку. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «35-летний тюменец в ноябре 2019 года и в феврале 2020 года приставал к дальней родственнице, не достигшей 14-летнего возраста. Девушка была в гостях у своей бабушки и, разговаривая, присела на диван к Антону К., который воспользовался ситуацией. Девушка стеснялась рассказывать маме о своих злоключениях, а потом все-таки призналась, и родительница с заявлением обратилась в Следственный комитет», — рассказали в суде подробности преступления. Мужчина в ходе следствия вину признал. Помимо срока, суд взыскал с него 800 тысяч рублей в качестве морального вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...